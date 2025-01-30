ARA
DOLAR
35,78
-0,05%
DOLAR
EURO
37,24
-0,16%
EURO
GRAM ALTIN
3191,30
0,66%
GRAM ALTIN
BIST 100
10120,06
0,43%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Trump ‘enflasyon’ için Fed’i suçladı

Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon sorununu durdurmayı başaramadığını söyleyerek "Fed, DEI, cinsiyet ideolojisi, yeşil enerji ve sahte iklim değişikline daha az zaman harcasaydı enflasyon asla bir sorun olmazdı." dedi.

30 Ocak 2025 | 10:46
Trump ‘enflasyon’ için Fed’i suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından enflasyona ilişkin açıklama yaptı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın "sebep oldukları enflasyon sorununu durdurmayı başaramadığını" savunan Trump, bu sorunu durduracağını vurguladı.

Trump, "ABD'de enerji gibi alanlarda üretimi artırarak, düzenlemeleri azaltarak, uluslararası ticareti yeniden dengeleyerek" enflasyon sorunun önüne geçeceğini belirtti.

"Ancak enflasyonu durdurmaktan fazlasını yapacağım. Ülkemizi mali ve diğer açılardan tekrar güçlendireceğim." ifadesini kullanan Trump, Fed'in banka yönetmeliği konusunda "çok kötü" iş yaptığı kaydetti.

Trump, ABD Hazine Bakanlığının, "gereksiz düzenlemeleri azaltmak" için çalışacağını ifade ederek, "Fed, DEI, cinsiyet ideolojisi, yeşil enerji ve sahte iklim değişikline daha az zaman harcasaydı enflasyon asla bir sorun olmazdı. Bunun yerine ülkemizin tarihindeki en kötü enflasyonu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

DEI PROGRAMI NEDİR?

"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı, özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" bir ortam oluşturmak için faaliyet gösteriyor. Bazı üniversitelerin DEI programları için fonları bulunuyor.

Öte yandan, DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki üniversitelerde DEI programına ayrılan fonlar, 2023'te "ayrımcılık, dışlama ve beyin yıkamayı temsil ettiği" için iptal edilmişti. AA

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3191,3 0,66%
  • ALTIN ONS 2773,98 0,69%
  • BIST 100 10120,06 0,43%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,488 -0,56%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44119 -0,12197%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,01 -0,7768%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,7824 -0,0498%
  • EURO/DOLAR 1,0406 -0,0418%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2358 -0,1605%
  • STERLIN/DOLAR 1,24405 0,01246%
Borsa Haberleri
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
JPMorgan, Türk hisselerinde tavsiye artırdı, bir hisseyi CEEMEA Top 10 listesine ekledi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi
Seranit Granit (SERNT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu
Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (29 Ocak)
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Borsanın yeni şirketinden ihale açıklaması
Halka arzda talep toplama başladı
DeepSeek nedir? Neden küresel piyasaları etkiledi?
Borsa İstanbul'da gong Mopaş için çaldı
DeepSeek piyasaları nasıl etkiledi? Bundan sonrası için tahminler ne?
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arzında talep toplama başladı: 'Hedefimiz kurulu gücümüzü 2 katına çıkarmak'
GERİ
İLERİ
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
JPMorgan, Türk hisselerinde tavsiye artırdı, bir hisseyi CEEMEA Top 10 listesine ekledi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi
Seranit Granit (SERNT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu
Girişim Elektrik'ten (GESAN) ihale açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (29 Ocak)
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Borsanın yeni şirketinden ihale açıklaması
Halka arzda talep toplama başladı
DeepSeek nedir? Neden küresel piyasaları etkiledi?
Borsa İstanbul'da gong Mopaş için çaldı
DeepSeek piyasaları nasıl etkiledi? Bundan sonrası için tahminler ne?
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
Halka arzında talep toplama başladı: 'Hedefimiz kurulu gücümüzü 2 katına çıkarmak'
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL