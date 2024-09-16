ARA
DOLAR
33,98
0,10%
DOLAR
EURO
37,88
0,83%
EURO
GRAM ALTIN
2824,84
0,38%
GRAM ALTIN
BIST 100
9606,71
-0,81%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Trump, Harris'e desteğini açıklayan Taylor Swift'e çıkıştı: Senden nefret ediyorum

Trump, Harris'e desteğini açıklayan Taylor Swift'e çıkıştı: Senden nefret ediyorum

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump, seçimde Demokratların adayı Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan ünlü şarkıcı Taylor Swift'e yönelik "nefret ediyorum" paylaşımında bulundu.

16 Eylül 2024 | 11:12
Trump, Harris'e desteğini açıklayan Taylor Swift'e çıkıştı: Senden nefret ediyorum

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Harris'in kampanyası, Trump'ın paylaşımına gönderme yaparak, Swift'in 28 farklı şarkısına atıfla hazırladıkları bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Amerikan halkı, Trump döneminin kaosunun ve bölünmesinin ormanından çıkmak, Trump'ın tutulmayan vaatlerinin boş alanını geride bırakmak ve Amerika'nın fırsat geleceğinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için Başkan Yardımcısı Harris'i seçerek yeniden başlamak istiyor." ifadesi kullanıldı.

Taylor Swift, seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Harris'in ilk canlı yayın tartışmasının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunarak seçimde oyunu Kamala Harris ve yardımcısı olarak aday gösterdiği Tim Walz'den yana kullanacağını açıklamıştı.

Trump'ın kendinin yapay zekayla oluşturulmuş fotoğrafını paylaşarak desteğini aldığını öne sürmesinin ardından Harris'i desteklediğini kamuoyuyla paylaşma kararı aldığını belirten Swift, yapay zekanın tehlikelerine işaret etmişti.

Swift'in Harris'e destek verdiği Instagram paylaşımı 10 milyondan fazla beğeni almıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2824,84 0,38%
  • ALTIN ONS 2584,94 0,25%
  • BIST 100 9606,71 -0,81%
  • DOLAR/JAPON YENI 140,311 -0,37%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35847 -0,01472%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,21 0,8656%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9849 0,1032%
  • EURO/DOLAR 1,1133 0,5228%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8757 0,8251%
  • STERLIN/DOLAR 1,32109 0,66176%
Borsa Haberleri
Geçen ay halka arz olmuştu... Yeni iş ilişkisini duyurdu
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak kapatıldı
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (9-13 Eylül 2024)
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
GERİ
İLERİ
Geçen ay halka arz olmuştu... Yeni iş ilişkisini duyurdu
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Oba Makarna'nın tahtası geçici olarak kapatıldı
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse (9-13 Eylül 2024)
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (16 Eylül)
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsanın favori sektörleri hangileri?
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Gözler Fed'in faiz kararında: Beklenti ne yönde?
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL