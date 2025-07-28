Trump, Putin'e verdiği süreyi kısalttı: Yeni son tarih

Sahibi olduğu golf tesislerini gezmek için İskoçya'da yaptığı ziyarette İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Trump, görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, daha önce Ukrayna'da ateşkes için verdiği 50 günlük süreyi kısaltacağını söyledi. Trump'ın yeni süresi 10-12 gün.

"Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı"

Trump, Rusya-Ukrayna konusuna ilişkin yöneltilen soruya verdiği yanıtta ise Putin'in kendisini çok hayal kırıklığına uğrattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Putin ile çok kez konuştum. Onunla çok iyi anlaşıyordum ama 5 kez, her seferinde, belki 4 kez tartışmalarımız oldu. Sen (Starmer) ve ben defalarca bu konuyu çözdüğümüzü düşündüğümüzü ele aldık. Bunu defalarca hallettiğimizi düşündük ama sonra Başkan Putin çıkıp Kiev gibi bir şehre roketler fırlatmaya başladı ve bir huzurevinde ya da başka bir yerde birçok insanı öldürdü. Sokaklarda cesetler yatıyor ve ben bunun doğru yol olmadığını söylüyorum. Bakalım ne olacak. Çok hayal kırıklığına uğradım. Başkan Putin beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden, bakmamız gerekecek ve ona verdiğim 50 günlük süreyi kısaltacağım çünkü ne olacağını zaten biliyorum."

Yeni son tarih ne zaman?

Trump, yeni son tarihin ne olduğu sorulduğunda ise bugünden itibaren "10 veya 12" gün sonra olduğunu söyledi.

Moskova Borsası düştü

Moskova Borsası (MOEX), Trump’ın açıklamalarının ardından 1,08 değer kaybederek 2.743 puanın altına inerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 1,07 düşüşle 1087 puanın altına geriledi. Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 0,94 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 80,45 seviyesine çıktı.

Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı. BBC'nin haberine göre Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis’te yaptığı görüşme sırasında eğer Putin Ukrayna ile bir anlaşmaya varmazsa, Rusya’nın ticaret ortaklarına ağır gümrük vergileri uygulayacağını söylemişti. ABD Başkanı, 50 gün içinde bir anlaşma sağlanmazsa %100 oranında ikincil gümrük vergileri uygulayacağını belirtmişti.

BBC ekonomi muhabiri Dearbail Jordan’ın aktardığına göre, bu durum, Rusya ile ticarete devam eden herhangi bir ülkenin ABD’ye ürün satmak istediğinde büyük bir vergiyle karşılaşacağı anlamına geliyor. Habere göre Rusya hâlihazırda Batı’nın birçok yaptırımıyla karşı karşıya olsa da Hindistan ve Çin gibi birçok ülkeyle hâlâ ticaret yapıyor.