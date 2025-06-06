Aslında günler öncesinden sinyalleri gelen kavganın fitili bu sabah Beyaz Saray’daki bir medya etkinliğinde Trump’ın, son günlerde kendi yasa tasarısını defalarca eleştiren Musk için 'büyük hayal kırıklığına uğradım” demesiyle ateşlendi. Musk'ın, eleştirdiği vergi kesintisi tasarısıyla ilgili daha önce olumlu sözler sarf ettiğini ve kendisinin yaptığı birçok şeyden övgüyle bahsettiğini kaydeden Trump, Musk'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra birden değiştiğini savundu.



KAVGANIN SEYRİ

Musk, geçen DOGE (Department of Government Efficiency) liderliğindeki görev süresinin “sona erdiğini” açıkladı. O dönem Musk’a yakın Kongre üyeleri, bu ayrılığın ajansın geleceğiyle ilgili bir etkisi olmadığını savundu.

Tartışmalı Yasa Tasarısı

Son zamanlarda Musk, Trump’ın “Büyük, Güzel Yasa Tasarısı” olarak adlandırdığı ve Temsilciler Meclisi’nden geçen ancak Senato’da nasıl ilerleyeceği belirsiz olan yasa tasarısını sert şekilde eleştirdi. Salı günü yaptığı açıklamada, vergi kesintileri, harcamalarda kısıntılar, enerji ve sınır politikalarını içeren devasa yasa tasarısını “iğrenç bir rezalet” olarak nitelendirdi. "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" görüşünü paylaştı. Tesla CEO’su, ABD’nin elektrikli araçlar için sunduğu vergi teşviklerinin kaldırılmasının bu tutumunda bir etkisi olmadığını vurguladı. CNN’e konuşan bir kaynağa göre, Musk bu açıklamaları yaptıktan sonra Trump ile bir daha konuşmadı.

Trump’ın Yanıtı

Başkan Trump bugün yaptığı açıklamada Musk’ın “bu yasa tasarısının her yönünü bildiğini, neredeyse herkesten daha iyi anladığını ve görevden ayrılana kadar hiçbir sorun yaşamadığını” iddia etti.

Tesla ve SpaceX'in sahibi olan Musk'ın söz konusu tasarıya yönelik tepkisinden hoşlanmadığını dile getiren Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum." diye konuştu.

Trump, "Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Elon Musk'ın, elektrikli araçlar için uygulanan teşvik indirimlerinin kaldırılmasından dolayı üzgün olduğunu ve bu tepkisinin nedeninin bu olduğunu savunan Trump, bu indirimlerin sonlandırılacağını Musk'ın başından beri bildiğini ve bu konuda kendi pozisyonunun hiç değişmediğini belirtti.

"Bu tasarıyı her yönüyle biliyordu. Neredeyse herkesten daha iyi biliyordu ancak ayrılana kadar bu konuda hiçbir sorunu yoktu." diyen Trump, Musk'ın Beyaz Saray'ı özlediğini ve bu tepkisinin bir nedeninin de bu olduğu yorumunu yaptı.

Trump'tan Musk'a "hükümet sözleşmelerini sonlandırma" tehdidi

ABD Başkanı Trump, Elon Musk'a Truth Social hesabından tepki gösterdi.

Trump açıklamasında, "Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon'un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir. (Joe) Biden'ın bunu yapmamasına hep şaşırmışımdır. Elon 'gözden düşüyordu', ona ayrılmasını söyledim. Kimsenin istemediği elektrikli arabaları satın almaya zorlayan düzenlemeyi iptal ettim, kendisi de bunu aylar önce biliyordu ama o zaman çıldırdı." ifadelerini kullandı.

Musk’tan Anında Karşılık

usk, X (eski Twitter) platformunda yaptığı çarpıcı paylaşımlarla Trump’a karşılık verdi ve Başkan’ın “yasa tasarısının içeriğini çok iyi bildiği” yönündeki iddiasını yalanladı.

Elektrikli araçlara yönelik vergi teşviklerinin kaldırılmasının yasa tasarısına karşı çıkmasının nedeni olmadığını yineledi.

Ayrıca Trump ve Cumhuriyetçilerin, 2024 seçimlerini kendi desteği olmadan kaybedeceğini öne sürdü.



X’teki takipçilerine yeni bir siyasi parti kurup kurmaması gerektiğini sordu.



Ayrıca Trump’ın gümrük vergilerinin “bu yılın ikinci yarısında bir resesyona neden olacağını” öne sürdü.

Son olarak, X’te Trump’ın azledilmesi ve yerine Başkan Yardımcısı JD Vance’in geçmesi yönündeki bir paylaşımı da beğendiğini açıkladı.