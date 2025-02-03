Trump'ın ek tarifeleri Avrupalı otomobil üreticilerini vurdu

ABD Başkanı Trump'ın, Kanada, Meksika ve Çin'den gelen mallara geniş kapsamlı gümrük vergileri getirmesi, Avrupa'da otomobil üreticilerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Europe Stoxx 600'de otomobil ve parçaları endeksi yüzde 4,1 kayıpla iki haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupalı üreticiler Volkswagen, Volvo Cars, Daimler Truck, Porsche ve BMW'nin hisseleri yüzde 5'ten fazla düşüş gösterirken, Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Valeo'nun hisseleri ise yaklaşık yüzde 8 geriledi.

Bunların yanında, Almanya'da Dax 40 endeksinin de ticaret savaşı korkularıyla son günlerdeki yeni rekor arayışına bugün son vermesi dikkati çekti. Endeks, sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Trump, seçim kampanyasında Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen ürünlere tarife getireceği söylemlerini gerçekleştirdi.

‘AB ÇİZGİYİ AŞTI’

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname ile Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildi.

Trump, Kanada ve Meksika'nın yanı sıra AB'ye de tarife uygulayacaklarını belirterek, "Avrupa Birliği çizgiyi aştı. Ne olacağını göreceğiz fakat Avrupa Birliği'ne kesin (tarife) uygulanacağını söyleyebilirim. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Analistlere göre, Alman üretici Volkswagen'in gelirlerinin yaklaşık 8 milyar avrosu ve Stellantis'in gelirlerinin yaklaşık 16 milyar avrosu Trump'ın tarifelerinden etkilenecek.

ABD’DE DE MALİYETLER ARTACAK

Kanada ve Meksika'da yaklaşık 5,3 milyon hafif araç üretiliyor ve bunların yaklaşık yüzde 70'i ABD pazarına gidiyor. ABD'de üretilen araçların çoğu, Kanada veya Meksika kaynaklı bileşen setlerini kullanıyor. Bu bileşenlere de gümrük vergisi uygulanmasının ABD'de üretilen araçların maliyetleri artıracağı kaydediliyor.

ABD'nin 2024'te Kanada ve Meksika'dan yaklaşık 3,6 milyon hafif araç ithal ettiği ve bunun da ABD'de satılan tüm araçların yüzde 22'sini oluşturduğu kayıtlarda yer alıyor. Meksika, Japonya, Güney Kore ve tüm Avrupa'yı geçerek ABD'nin hafif araç ithalatının en büyük kaynağını oluşturuyor.

Tarifelerin, Kuzey Amerika'da önemli üretim operasyonları olan şirketlerin kazançlarını da olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Ford ve GM yaklaşık 100 yıldır Kanada ve Meksika'da, Volkswagen de 1967'den bu yana Meksika'da araç üretiyor. Nissan, Stellantis, Honda, Toyota ve Hyundai gibi otomobil üreticileri de tarifelerden etkilenmesi beklenen firmalar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Analistler, Trump'ın AB ithalatına gümrük vergileri yoluyla daha fazla korumacı bir politika uygulamasının ihracata dayalı Alman ekonomisi için iyiye işaret olmadığını ifade ediyor.

ABD, Alman ürünlerinin en büyük alıcısı konumunda bulunuyor. Ülke, ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu ABD'ye yapıyor. AA