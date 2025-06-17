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Trump'ın medya şirketi, bitcoin ve ethereum ETF için başvuruda bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya şirketi, bitcoin ve ethereum borsa yatırım fonu (ETF) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuru yaptı.

17 Haziran 2025 | 09:33
Son Güncellenme: 17 Haziran 2025 | 09:34
Trump'ın medya şirketi, bitcoin ve ethereum ETF için başvuruda bulundu

Sosyal medya platformu Truth Social, yayın platformu Truth+ ve FinTech markası Truth.Fi'nin çatı şirketi "Trump Media and Technology Group" konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, şirketin "Truth Social Bitcoin ve Ethereum ETF" için SEC'e kayıt beyanını sunduğu kaydedildi. Söz konusu ETF'nin varlıklarının yüzde 75'ini bitcoine ve yüzde 25'ini ethereuma yatırmak üzere doğrudan bu kripto para birimlerini tutacağı belirtilen açıklamada, fonun hisselerini bitcoin ve ethereumun fiyat performansını yansıtacak şekilde yatırımcılara sunacağı aktarıldı.

Açıklamada, Crypto.com'un bu ETF'nin bitcoin ve ethereum saklayıcısı ve birincil işlem yürütücüsü olacağı ifade edildi.

Truth Social Bitcoin ve Ethereum ETF'nin piyasaya sürülmesinin, kayıt beyanının yürürlüğe girmesi ve şirketin kural değişikliği başvurusunun SEC tarafından onaylanmasına bağlı olduğuna değinilen açıklamada, tanıtım sonrasında ETF'ye ait payların NYSE Arca borsasında işlem görmeye başlayacağı bildirildi.

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Yarın 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
17 Haziran borsada gün sonu rakamları
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (16 Haziran)
New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
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