Trump'ın sevdiği süre: 2 hafta... İran için de söyledi

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt düzenlediği toplantıda İsrail-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın bir kez daha diplomasiye fırsat vermek istediğini kaydederek, İran'la nükleer müzakereler konusunda neler olacağını görmek istediğini söyledi.

ABD'li sözcü, doğrudan Başkan'ın ağzından bilgi aktaracağını belirterek, Trump'ın yakın gelecekte İran ile müzakerelerin gerçekleşme olasılığının yüksek olması nedeniyle İran'la ilgili (saldırı yapıp yapmama) kararını iki hafta içinde vereceğini söylediğini aktardı. Leavitt, "İran, uyarıda bulunmamıza rağmen 60 gün boyunca müzakere masasına oturmadı. 61. günde İsrail İran'a karşı harekete geçti ve Başkan doğrudan iki hafta içinde karar vereceğini açıkladı." yorumunu yaptı.

Leavitt'ten "Trump diplomatik çözüm fırsatını önceler" mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın eğer diplomasi yolu açıksa o yolu tercih edeceğini vurgulayarak, "Başkan, dünyadaki küresel çatışmalardaki sorunlara her zaman diplomatik çözüm bulmakla ilgileniyor. Dolayısıyla, diplomasi için bir fırsat varsa, Başkan her zaman bu fırsatı değerlendirecektir ancak güç kullanmaktan da çekinmez." değerlendirmesini yaptı. "Başkan, açıkça (İran'la) müzakerelerin devamı için ümidini koruyor." ifadesini kullanan Leavitt, ABD Başkanı'nın diplomasinin işlemesi için 2 hafta süre verdiği mesajını verdi.

TRUMP'IN SEVDİĞİ SÜRE: 2 HAFTA

BBC'de açıklama sonrası ilginç bir analiz yer aldı. Anthony Zurcher imzalı makalede Trump'ın daha önce farklı konularda '2 hafta süre'yi kullandığını belirtiyor. Yorum şöyle:

Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada, İran’a askeri bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda "önümüzdeki iki hafta içinde" bir karar vereceğini söyledi. Eğer bu başkanın sevdiği bir şey varsa, o da iki haftalık son tarihlerdir.

3.5 hafta önce Trump, Rusya'ya Ukrayna’daki savaşı sona erdirme konusunda istekli olup olmadığını gösterebilmesi için iki hafta süre tanıdığını ve aksi takdirde yeni ekonomik yaptırımlarla karşılaşacaklarını söylemişti. Henüz kararını açıklamadı.

Bir hafta önce, Trump, yaklaşık iki hafta içinde Amerika’nın ticaret ortaklarına yeni gümrük tarifeleri hakkında bilgilendirme mektupları göndereceklerini belirtti. Mayıs ayında ise benzer bir "iki ila üç hafta" zaman dilimi belirlemişti, ancak bu tarihte herhangi bir işlem yapılmamıştı.

2020'de, başkan, "tam ve eksiksiz bir sağlık planını" iki hafta içinde açıklayacağını söylemişti. Ancak böyle bir plan hiç açıklanmadı. Bu, Trump'ın ilk başkanlık döneminde belirleyip sonra terk ettiği iki haftalık son tarihlerinin sadece biriydi; bu tarihler altyapıdan vergilere, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmeye kadar bir dizi konuda belirlenmişti.

Trump nihayetinde bu kararlardan bazılarının arkasında durdu – ve savaş ve barış konusundaki kararlar, bir başkanın verebileceği en önemli kararlardan bazılarıdır. Ancak tarih, Trump için iki haftalık bir son tarihin nadiren katı bir şekilde belirlendiğini gösteriyor.

