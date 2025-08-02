Trump'ın şok yaşattığı ülke: "On binlerce işi riske attı"

Beyaz Saray tarafından alınan bu karar, İsviçre’de şaşkınlıkla karşılandı. Ülkede 1 Ağustos Ulusal Günü dolayısıyla resmi tatil devam ederken, ABD’nin kararı finans çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

İsviçre basınında daha önce çıkan haberlerde, ülkenin Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Japonya ile benzer şekilde, ABD ile temel tarifelerin yüzde 10 ila 15 arasında belirlendiği bir ticaret anlaşmasına yaklaşmakta olduğu aktarılıyordu. Ancak açıklanan yeni karar, İsviçre’yi en yüksek tarifeye tabi ülkelerden biri konumuna getirdi.

ABD, İsviçre’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 16’sını oluşturuyor. Nisan ayında İsviçre’ye yönelik yüzde 31’lik bir tarife planı gündeme gelmiş, ancak geçici olarak yüzde 10 oranında vergi uygulanmasına karar verilmişti.

CNBC'nin haberine göre yeni gümrük tarifeleri, ABD ile henüz çerçeve ticaret anlaşması yapmamış onlarca ülke için 7 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

İsviçre Ekonomik İşler Federal Dairesi, Reuters’a yaptığı açıklamada, yüzde 39’luk tarifenin ilaç sektörünü kapsamadığını belirtti. Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

İsviçre Sanayi Derneği Swissmem, alınan kararın teknoloji sektörü ve ihracat yoluyla ülke ekonomisini ciddi şekilde etkileyeceğini bildirdi. Swissmem Genel Direktörü Stefan Brupbacher, “Bu kararın sanayi sektöründe on binlerce işi riske attığını” belirtti.