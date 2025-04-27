Görüşme, Papa'nın cenaze töreni öncesinde gerçekleşti ve her iki lider de toplantıyı "çok verimli" olarak nitelendirdi. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsanlarımızın hayatlarını korumak, tam ve koşulsuz bir ateşkes sağlamak ve yeni bir savaşın patlak vermesini önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış tesis etmek için konuştuk. Eğer ortak sonuçlar elde edebilirsek, bu çok sembolik toplantı tarihi bir an olabilir." ifadelerini kullandı.​

Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış istemediğinden şüphe duyduğunu belirtti. Trump, "Putin'in son günlerde sivil bölgelere, şehirlere ve kasabalara füze atmasının hiçbir nedeni yoktu. Bu, onun savaşı durdurmak istemediğini düşündürüyor ve belki de farklı şekilde, 'bankacılık' veya 'ikincil yaptırımlar' yoluyla ele alınması gerekiyor. Çok fazla insan ölüyor!" dedi.​

ABD basınına göre Papa Francis'in cenaze töreni öncesinde, St. Peter Bazilikası'nın vaftizhane şapelinin hemen dışında gerçekleşti. Trump'ın Roma ziyareti öncesinde, yetkililer Zelenski veya diğer dünya liderleriyle görüşme olasılığını düşük göstermişti.