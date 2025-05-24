Trump’ın tehditleri Apple hisselerini vurdu

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 50 tarife uygulanmasını önermesi, Apple'ı da ürünlerini ABD'de üretmemesi halinde en az yüzde 25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmesinin ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,61 azalışla 41.603,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 azalışla 5.802,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1 kayıpla 18.737,21 puana indi.

ABD Başkanı Trump'ın AB ve Apple'a yönelik tarife tehditlerinin ticarette gerilimi tırmandırmasıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önerdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'da da değerlendirmelerde bulunan Trump, AB ile bir anlaşma arayışında olmadığını ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise bir röportajında, Trump'ın, ticaret müzakerelerinde AB'nin sunduğu tekliflerin diğer önemli ticaret partnerlerinden gelenlerle aynı "kalitede" olmadığını düşündüğünü, Birliğe yönelik son tarife açıklamalarının AB'yi "harekete geçirmesini" umduğunu ifade etti.

Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımında ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ı hedef alan Trump, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'a uzun zaman önce ABD'de satılacak iPhone'ların Hindistan ya da başka ülkede değil, ABD'de üretilmesini beklediğini söylediğini anımsattı.

Trump, "Eğer durum böyle değilse Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik gümrük vergisi ödenmeli." açıklamasında bulundu.

Trump'ın açıklamasının ardından Apple'ın hisseleri yüzde 3 değer kaybetti.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee kısa vadede faiz indirimleri için çıtanın "biraz daha yüksek" olduğunu düşünmesine rağmen gelecek 10 ila 16 ay içinde daha düşük borçlanma maliyetlerinin hala mümkün olduğunu ifade etti.

Tarife tehditlerinin yol açtığı belirsizlikle piyasalardaki risk algısı artarken, "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi gün içerisinde 25,5 ile iki haftadan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini görürken kapanışta 22,4 oldu.

Hafta başından bu yana yükseliş kaydeden tahvil faizlerinde ise gevşeme görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,51'e geriledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in geçen hafta kamu borcu ve faiz ödemelerindeki artışı gerekçe göstererek ABD'nin kredi notunu düşürmesi ve bu hafta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen Cumhuriyetçilerin kapsamlı vergi indirimi tasarısının ülkenin borcunu daha da artıracağına dair beklentiler, ABD'nin mali görünümüne yönelik endişeleri artırmıştı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi haftalık bazda yüzde 2,47, S&P 500 yüzde 2,61 ve Nasdaq yüzde 2,47 düştü.