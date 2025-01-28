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Trump ipucu verdi: Tiktok'u almak isteyen teknoloji devi

ABD Başkanı Donald Trump, Microsoft'un TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak için görüşmelerde bulunduğu mesajını Verdi.

28 Ocak 2025 | 07:54
Trump ipucu verdi: Tiktok'u almak isteyen teknoloji devi

ABD Başkanı Donald, Trump, Microsoft'un TikTok'un ABD operasyonlarını satın almayı düşündüğünün ipuçlarını verdi ve uygulama üzerinde bir açık artırma savaşı görmek istediğini sözlerine ekledi.

BBC'nin haberine göre muhabirlerin Microsoft'un uygulamayı satın almak için görüşmelerde bulunup bulunmadığını sorması üzerine Trump durakladı ve şöyle dedi: "Evet derdim. TikTok'a çok ilgi var, TikTok'a büyük ilgi var."

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ABD'de kısa bir süre kullanıma kapatılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığına TikTok'u ülke çapında yasaklayan yasanın 75 günlüğüne uygulanmaması talimatını vermişti.
 

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