ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi için bulunduğu Lahey’de İsrail-İran ateşkesindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, şöyle konuştu;

"(İran-İsrail) Büyük bir kavga ettiler, okul bahçesindeki iki çocuk gibi. Bir süre kavga etmelerine izin verdim, onları durdurmanın kolay olacağını düşündüm. (Gidişat) Bence çok iyi. Çok iyi. İsrail (uçakları) dün geri döndü. Onlarla gurur duydum. İhlal olduğunu düşündükleri için havalanmışlardı. Teknik olarak haklıydılar ama bu pek iyi sonuç vermezdi ve uçakları geri döndürdüler. Uçakları geri döndürmeleri gerektiğini söyledim. Sonra geri döndüler ve bu harika bir şeydi. Çok iyi gidiyor. İran nükleer tesislerine operasyon mükemmeldi."