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Trump: İran ve İsrail okul bahçesindeki çocuk gibi kavga etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail’in okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga ettiklerini söyleyerek, “Bir süre kavga etmelerine izin verdim, onları durdurmanın kolay olacağını düşündüm. (Gidişat) Bence çok iyi” dedi.

25 Haziran 2025 | 12:46
Son Güncellenme: 25 Haziran 2025 | 17:14
Trump: İran ve İsrail okul bahçesindeki çocuk gibi kavga etti

ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi için bulunduğu Lahey’de İsrail-İran ateşkesindeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, şöyle konuştu;

"(İran-İsrail) Büyük bir kavga ettiler, okul bahçesindeki iki çocuk gibi. Bir süre kavga etmelerine izin verdim, onları durdurmanın kolay olacağını düşündüm. (Gidişat) Bence çok iyi. Çok iyi. İsrail (uçakları) dün geri döndü. Onlarla gurur duydum. İhlal olduğunu düşündükleri için havalanmışlardı. Teknik olarak haklıydılar ama bu pek iyi sonuç vermezdi ve uçakları geri döndürdüler. Uçakları geri döndürmeleri gerektiğini söyledim. Sonra geri döndüler ve bu harika bir şeydi. Çok iyi gidiyor. İran nükleer tesislerine operasyon mükemmeldi."

 

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Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada yarın 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
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