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Trump istedi, 139 yıllık marka formül değiştirecek

ABD Başkanı Donald Trump, Coca-Cola’nın Amerika’da satılan içeceklerinde mısır şurubu yerine gerçek kamış şekeri kullanmayı kabul ettiğini açıkladı.

17 Temmuz 2025 | 09:25
Trump istedi, 139 yıllık marka formül değiştirecek

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD’de Coca-Cola’da gerçek kamış şekeri kullanımı konusunda görüştük ve bunu yapmayı kabul ettiler” ifadelerine yer verdi.

BBC'nin haberine göre Coca-Cola'nın sözcüsü, formül değişikliğini doğrudan doğrulamadı. Ancak Trump’ın açıklamasını takdir ettiklerini belirterek ürün yelpazesine dair yeniliklerin yakında duyurulacağını söyledi.

Amerika'da satılan Coca-Cola ürünlerinde yaklaşık 45 yıldır yüksek fruktozlu mısır şurubu kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı görevine aday gösterilen Robert F. Kennedy Jr, bu içeriğin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, ürünlerden mısır şurubu, tohum yağları ve yapay renklendiricilerin çıkarılması çağrısında bulunmuştu. 

1886 yılında kurulan Coca-Cola'nın CEO’su James Quincey ise Nisan ayında yatırımcılara yaptığı açıklamada, şeker azaltımı konusunda tarifelerde değişiklikler yaptıklarını söylemişti. 

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