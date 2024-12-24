Trump mesaiye Panama ile başladı

Devlet Başkanı Mulino, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak" ifadesini kullandı. Kanalın, açık kurallar çerçevesinde işletildiğini vurgulayan Mulino, bakım ve yönetim süreçlerinin güvenli, sürdürülebilir ve profesyonelce yürütüldüğünü belirtti.

“ABD Kanalı'na hoş geldiniz”

Mulino, "Tarifeler keyfi bir şekilde belirlenmez. Bu ücretler, piyasa koşulları, uluslararası rekabet, işletme maliyetleri ve kanalın bakım ve modernizasyon ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kamuya açık bir şekilde belirlenmektedir." diye konuştu. Mulino, Panama Kanalı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak Çin, Avrupa Birliği, ABD veya başka herhangi bir güç tarafından kontrol edilmediğinin altını çizdi.

Öte yandan Trump, fahiş ücret almakla suçladığı ve geri verilmesini talep edebileceğini belirttiği Panama Kanalı'nın yapay zekayla üretilmiş ABD bayraklı fotoğrafını Truth Social sosyal medya hesabında paylaştı. Panama Kanalı'nda ABD bayrağının dalgalandığı fotoğrafı Trump, "ABD Kanalı'na hoş geldiniz" ifadesiyle yayınladı. Trump, eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayarak kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti. Panama Devlet Başkanı Mulino da Trump'ın sözlerine karşılık olarak, "Panama Kanalı, Panama'ya ait ve öyle kalacak" demişti. Trump da buna "Göreceğiz" yanıtını vermişti.