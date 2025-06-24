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Trump, NATO Genel Sekreteri'nin mesajını ifşa etti

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine övgüler yağdıran NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den gelen mesajın ekran görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

24 Haziran 2025 | 19:51
Son Güncellenme: 24 Haziran 2025 | 19:51
Trump, NATO Genel Sekreteri'nin mesajını ifşa etti

Trump, NATO Zirvesi'ne katılmak için Lahey'e giderken, Truth Social sosyal medya hesabından, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin kendisine attığı mesajların ekran görüntüsünü paylaştı. 

  • Mesajlarda, Rutte'nin, "İran konusunda kararlı eylemin için tebrik ve teşekkür ederim. Bu kimsenin cesaret edemeyeceği, hepimizi daha güvenli kılan gerçekten olağanüstü bir eylemdi" ifadeleri yer aldı. Trump'ın şu an Lahey'de diğer "büyük bir başarıya" doğru uçtuğunu belirten Rutte, ayrıca "kolay olmasa da" NATO üyelerinin yüzde 5 katkı için imza attığı bilgisini paylaştı. 
    Rutte'nin, "Donald, Amerika, Avrupa ve dünya için bizi çok ama çok önemli bir noktaya getirdin. Hiçbir Amerikan başkanının on yıllardır başaramadığı büyük bir işi başaracaksın. Avrupa, olması gerektiği gibi çok büyük ödeme yapacak ve bu senin zaferin olacak" yazdığı görüldü. Mesaj "İyi yolculuklar ve Majesteleri’nin yemeğinde görüşmek üzere! sözleriyle bitiyor.
  • BBC'nin haberine göre NATO mesajların gerçek olduğunu doğruladı. BBC'ye göre mesaj doğrudan ABD başkanına gönderilmiş gibi görünüyor; ancak daha geniş bir kitleye ulaşmasının amaçlanıp amaçlanmadığı belirsiz.
  • Dünyadaki yorumlar ise Rutte'nin mesajının Trumpvari olduğu; Trump'ın büyük harflerle yazma alışkanlığını da (BIG, NO ifadeleri nedeniyle) benimsediği yönünde.
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BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
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BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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İLERİ
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