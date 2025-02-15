ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Trump otomobil tarifelerinin tarihini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil ithalatına yönelik tarifelerin 2 Nisan'da getirilebileceğini bildirdi.

15 Şubat 2025 | 09:42
Trump otomobil tarifelerinin tarihini duyurdu

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te kararname imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Otomobil tarifelerinin zamanlamasına ilişkin Trump, 2 Nisan tarihine işaret etti.

Trump, 1 Nisan için bir plan yaptıklarını ancak "batıl inançları" olduğunu ifade ederek, "Dedim ki 2 Nisan yapalım. Sadece bir gün çok para tutuyor ama 2 Nisan'da yapacağız." diye konuştu.

İlk döneminde tarife koyarak çelik sektörünü kurtardığını öne süren Trump, bu sayede Çin'den yüz milyarlarca dolar değerinde gümrük vergisi aldıklarını kaydetti.

Trump, bunu yapmamış olsaydı ABD'nin bir tane bile çelik fabrikası kalmayacağını savunarak, ülkenin askeri ve diğer alanlarda çeliğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

US Steel'i de kurtardıklarını anlatan Trump, "Şimdi bence çok karlı hale gelecek. Gümrük vergileri pek çok sektörü kurtaracak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, US Steel'in yabancı bir şirkete satılmasına izin vermek istemediklerini vurgulayarak, şirketi satın almak isteyen Nippon Steel'in yatırımcı olacağını yineledi. AA

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
GERİ
İLERİ
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
Tüpraş, Mavi, Petkim... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
14 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL