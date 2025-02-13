ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Trump-Putin görüşmesi olumlu etkiledi: Rus piyasalarında ‘ralli’ sürüyor

Trump-Putin görüşmesi olumlu etkiledi: Rus piyasalarında ‘ralli’ sürüyor

Rus rublesi ve Moskova Borsası (MOEX), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüşmesinin ardından değer kazanmaya devam ediyor.

13 Şubat 2025 | 11:19
Trump-Putin görüşmesi olumlu etkiledi: Rus piyasalarında ‘ralli’ sürüyor

MOEX yüzde 6,56 değer kazanarak 3.220 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 6,56 artışla 1079 puanın üzerine yükseldi.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 2,69 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 92 seviyesinin altına indi.

Rusya'nın önde gelen şirketlerinden Sberbank'ın hisseleri yüzde 0,86, Gazprom'un yüzde 2,9, Lukoil'in yüzde 0,33 ve VTB'nin hisseleri de yüzde 0,1 yükseldi.

MOEX verilerine göre borsadaki şirketlerin toplam piyasa değerinde yaklaşık 500 milyar ruble (yaklaşık 5,3 milyar dolar) artış yaşandı.

Analistler, Trump ile Putin'in arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin ve iki ülkeden gelen Ukrayna savaşının sonlandırılmasına ilişkin olumlu açıklamaların Rus piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

Trump, Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda ayrı ayrı görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik önemli görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Kremlin de Putin ile Trump'ın 1,5 saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin temasları sürdürme kararı aldığını bildirmişti. AA

İlgili Haberler
Trump’ın açıklamaları etkiledi: Rus rublesi ve Moskova Borsası değer kazanıyor
Trump’ın açıklamaları etkiledi: Rus rublesi ve Moskova Borsası değer kazanıyor
0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
Balsu Gıda halka arzında talep toplama başladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (12 Şubat)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (11 Şubat)
Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
Balsu Gıda halka arzında talep toplama başladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (12 Şubat)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (11 Şubat)
Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL