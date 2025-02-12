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Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu: Milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz

Putin ve Trump telefonda 1,5 saat süren görüşme yaptı... ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için görüşmelere başlamakta mutabık kaldıklarını açıkladı.

12 Şubat 2025 | 20:45
Trump, Putin'le görüştüğünü duyurdu: Milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "uzun ve oldukça verimli" bir telefon görüşmesi yaptığını ve ikilinin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için müzakerelerin "derhal" başlaması konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

 Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Truth Social sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Putin ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve ortak alanlara ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, ABD ile Rusya'nın birlikte çalışmasının iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.

Trump, "Öncelikle, her ikimizin de mutabık kaldığı üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşanan milyonlarca ölümü durdurmak istiyoruz. Birbirimizi ziyaret etmek de dahil çok yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca ekiplerimizin (savaşı durdurmak üzere) derhal müzakerelere başlaması konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşmeden haberdar etmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy'i arayarak işe başlayacağız." bilgisini verdi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın durdurulmasına yönelik müzakerelere ABD tarafından Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff'un katılacağını kaydetti.

Putin'e teşekkür eden Trump, "Ben Başkan olsaydım yaşanmayacak olan bir savaşta milyonlarca insan öldü ama bu savaş artık sona ermeli. Bu çabanın yakında başarılı bir sonuca ulaşacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA, ORTA DOĞU, YAPAY ZEKA, ENERJİ...

Truth Social'da yayınlanan görüşmenin metninde Trump, "Ukrayna, Ortadoğu, enerji, yapay zeka, doların gücü ve diğer çeşitli konuları ele aldık" dedi.

Kremlin, Trump ve Putin'in yaklaşık 90 dakika görüştüğünü söyledi. Trump, haftalardır Ukrayna ihtilafını çözmek için Putin'le görüşmek istediğini dile getiriyordu.

Joe Biden, Rus mevkidaşıyla yaklaşık üç yıldır görüşmemişti. Rusya'yı ziyaret eden son ABD başkanı ise 2013'te G20 zirvesine katıldığı sırada Barack Obama olmuştu. 

KREMLİN'İN AÇIKLAMASI

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 1,5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve iki liderin temasları sürdürme kararı aldığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ile Trump arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki liderin, tutuklu takası konusunu ele aldığını belirten Peskov, "Trump, Amerika tarafının varılan tüm anlaşmaları uygulayacağının garantisini verdi." dedi. Putin'in, ABD'li yetkilileri Rusya'da ağırlamaya hazır olduğunu Trump'a ilettiğini aktaran Peskov, heyetlerin Ukrayna konusu dahil iki ülkenin ortak çıkarlarını kapsayan konuları ele alabileceklerini söyledi.

Peskov, Putin'in Trump'ı Moskova'ya davet ettiğini de vurgulayarak, "Putin ve Trump, görüşmede, Ukrayna konusunu ele alırken, yüz yüze görüşme dahil şahsi temasları sürdürme kararı aldı." diye konuştu.

İki liderin, Orta Doğu'daki gelişmeleri de istişare ettiğini dile getiren Peskov, "İran'ın nükleer programı ve Rusya ile ABD arasındaki ekonomik ilişkiler de ele alındı. Uzun bir telefon görüşmesiydi, yaklaşık 1,5 saat sürdü." dedi.


 

 

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