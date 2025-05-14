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Trump, Putin ve Şi’nin gerisinde kaldı: ABD’de imaj kaybı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ikinci başkanlık dönemine başlamasının ardından yapılan anket, dünya genelinde ülkesinin popülerliği azalırken Çin'in imajının ise güçlendiğini ortaya koydu.

12 Mayıs 2025 | 14:30
Trump, Putin ve Şi’nin gerisinde kaldı: ABD’de imaj kaybı

Demokrasiler Birliği Vakfının (Alliance of Democracies Foundation) 2025 Demokrasi Algı Endeksi verilerine göre, 9-23 Nisan'da demokrasi, jeopolitik ve küresel güç algıları üzerine gerçekleştirilen ankette 100 ülkeden 111 bin 273 kişinin görüşleri incelendi.

Ankette dünya genelinde ABD'nin popülerliği azalırken Çin'in bu ülkeden daha popüler hale geldiği dikkati çekti.

Çin'in ilk kez ABD'yi geride bırakarak Avrupa dışındaki tüm bölgelerde olumlu algıya sahip olduğu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'nın halen Amerika'nın gerisinde bulunduğu ancak imajını iyileştirdiği kaydedildi.

Eski NATO Genel Sekreteri ve Demokrasiler Birliği Vakfının kurucusu Anders Fogh Rasmussen, ABD'ye yönelik algıların bu kadar keskin şekilde düşmesine şaşırmadığını belirtti.

TRUMP'IN KİŞİSEL İTİBARI, ABD'NİN İMAJIYLA PARALEL

Ankette Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e kıyasla daha az popüler olduğu, kişisel itibarının ABD'nin imajıyla paralel seyrettiği dikkati çekti.

Katılımcıların yüzde 58'inin Trump için olumsuz görüş bildirdiği, ABD Başkanı hakkında olumlu görüş bildiren katılımcıların oranının yüzde 27 olduğu kaydedildi.

Ankette Trump’ın Elon Musk, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Papa Francis ve şarkıcı Taylor Swift gibi popüler isimler arasında en düşük beğeni oranına sahip olduğu belirtildi.

İSRAİL’İN KÜRESEL İTİBARI DÜŞÜŞTE

Ankette en olumsuz itibara sahip ülke İsrail oldu.

Özellikle Orta Doğu ve Güney Asya bölgelerinde İsrail'e yönelik algının son derece olumsuz olduğu, Almanya gibi geleneksel müttefikleri ve Avrupa ülkelerinde bile ciddi imaj kaybı yaşadığı ortaya çıktı.

Anketin sonuçları, İsrail hükümetinin Filistin'e yönelik politikaları ve tutumundan duyulan rahatsızlığın arttığına işaret ediyor.

 

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Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
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Bu hafta temettü dağıtacak 5 şirket
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