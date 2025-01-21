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Trump'tan 2 ülkeye yeni tarife için 1 Şubat mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta Kanada ile Meksika'ya yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmeyi düşündüğünü söyledi.

21 Ocak 2025 | 10:07
Trump'tan 2 ülkeye yeni tarife için 1 Şubat mesajı

Trump, görevinin ilk gününde, Oval Ofis'te başkanlık kararnameleri imzaladı.

Buradaki konuşmasında, Meksika ve Kanada'nın sınırdan çok sayıda insanın geçmesine izin verdiğini öne süren Trump, "Meksika ve Kanada için yüzde 25'lik (tarife) bir oran düşünüyoruz. 1 Şubat'ta uygulayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trump, BRICS ülkelerine de yüzde 100 tarife uygulama planına dair sözlerini yinelerken dünyanın her yerinden gelen mallara evrensel bir gümrük vergisi uygulamaya henüz hazır olmadığını kaydetti.

YÜZDE 25'LİK TARİFE UYGULAYACAK

ABD Başkanı Trump, geçen yıl kasım ayında göreve geldiğinde ilk kararnamelerinden biri olarak Meksika ve Kanada'dan ABD'ye gelen tüm ürünlere ve "saçma açık sınırlarına" yüzde 25'lik bir tarife uygulamak için gerekli tüm belgeleri imzalayacağını belirtmişti.

Trump, "Bu tarife, fentanil başta olmak üzere uyuşturucular ve tüm yasa dışı yabancıların ülkemizi istilasını durdurana kadar yürürlükte kalacaktır" ifadesini kullanmıştı.

Görevdeki ilk gününde yeni tarifeler uygulanmasına yönelik bir adım atmayan Trump, ancak federal kurumlara, Çin, Kanada ve Meksika başta olmak üzere ülkelerin haksız ticaret uygulamalarını ve döviz politikalarını inceleme talimatı veren kapsamlı bir genelge yayımladı. AA

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