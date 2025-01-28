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Trump'tan DeepSeek için ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelini olumlu olarak gördüğünü, bunun Amerikan endüstrisi için bir "uyandırma çağrısı" olması gerektiğini ifade etti.

28 Ocak 2025 | 09:47
Son Güncellenme: 28 Ocak 2025 | 11:10
Trump'tan DeepSeek için ilk yorum

Trump, Kongredeki Cumhuriyetçi üyelerle Florida'daki parti buluşmasında yaptığı konuşmada, Çinli girişim DeepSeek'in yapay zeka modeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son birkaç gündür Çinli şirketin daha hızlı ve çok daha uygun maliyetli bir yapay zeka modeli geliştirdiğini okuduğunu belirten Trump, "Bu iyi bir şey, çünkü o kadar fazla para harcamanıza gerek kalmıyor." dedi.

Trump, bunu olumlu ve değerli bir şey olarak gördüğünü vurgulayarak, "Eğer bu doğruysa ki kimse doğru olup olmadığını bilmiyor, bunu olumlu bir şey olarak görüyorum çünkü siz de bunu yapacaksınız. Böylece çok fazla harcama yapmayacaksınız ve umarım aynı sonucu alacaksınız. Çinli bir şirketinin DeepSeek'i piyasaya sürmesi, kazanmak için rekabet etmeye odaklanmamız gerektiği konusunda bizim endüstrilerimiz için bir uyandırma çağrısı olmalı." diye konuştu.

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

EN FAZLA İNDİRİLEN YAPAY ZEKA UYGULAMASI OLDU

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

Çinli şirketin düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırırken, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açmıştı. AA

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