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Trump'tan faiz mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını düşürmesini umduğunu belirtti.

24 Mart 2025 | 21:54
Trump'tan faiz mesajı

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump, "Genel olarak fiyatlar düşüyor, enerji fiyatları düşüyor ve umarım Fed faiz oranlarını düşürür, o zaman faiz oranlarının düştüğünü görürsünüz." dedi.

Birçok şirketin ABD'ye taşındığını belirten Trump, "Muhtemelen 4 trilyon dolar değerinde şirketin geri döndüğünü ya da döneceğini tespit ettik." diye konuştu. ​​​​​​​Trump, ABD'de üretim yapanlara tarife uygulanmadığını anımsatarak, tarifelerin şirketleri ABD'ye dönmeye zorladığını aktardı.

"Dünyadaki her ülke tarafından kazıklandık; dost ve düşman." ifadelerini kullanan Trump, çok kısa bir süre içinde otomobillere yönelik tarifeleri açıklayacaklarını belirtti.

Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik tarifeleri açıkladıklarını anımsatarak, çok uzak olmayan bir zamanda ilaçlara yönelik tarifeleri de açıklayacaklarını aktardı.

Savaşlar dahil sorunlar yaşanması halinde ABD'nin bu ürünlere ihtiyaç duyacağına işaret eden Trump, ülkenin artık üretmediği pek çok şeye ihtiyacı olduğunu ve hepsini yapabilecek donanıma sahip bulunduğunu vurguladı. Trump, "çok yakın bir gelecekte" bu tür ürünlerden bazılarına yönelik tarifeleri açıklayacaklarını ifade etti.

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24 Mart borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
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