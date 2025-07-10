Trump'tan gaf: 'Ne güzel İngilizce konuşuyorsun'

ABD Başkanı Donald Trump, Liberya Devlet Başkanı Joseph Nyuma Boakai’nin İngilizce konuşmasıyla şaşkına dönerek bir gafa imza attı. "Bu kadar güzel konuşmayı nereden öğrendiniz" diye soran Trump, İngilizcesini övdüğü Boakai’nin Liberya’da eğitim aldığı öğrenmesiyle şaşkınlığını gizleyemedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Senegal Devlet Başkanı Bassirou Diomaye Faye, Liberya Devlet Başkanı Joseph Nyuma Boakai, Gine-Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Cheikh Ghazouani ve Gabon Devlet Başkanı Brice Clotaire Oligui Nguema ile yemekte bir araya geldi.

President Donald Trump with President Joseph Nyuma Boakai of Liberia pic.twitter.com/xjj0eNi8TZ — The White House (@WhiteHouse) July 9, 2025

Trump’ın Afrikalı liderlerle görüşmesinde Liberya Devlet Başkanı Boakai ile konuşması dikkat çekti. Afrikalı liderler farklı dillerde konuşurken Liberya Devlet Başkanının İngilizce konuşması Trump’ı şaşırttı.

Resmi dili İngilizce olan Liberya’nın Devlet Başkanının, "Liberya, ABD’nin uzun süreli bir dostudur ve politikanızın Amerika’yı Yeniden Büyük Yapacağına inanıyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini İngilizce olarak ifade etmesi Trump’ı etkiledi.

Trump, Devlet Başkanı Boakai’nin İngilizcesini övdü, ardından da İngilizceyi nasıl öğrendiğini sordu. "Ne kadar iyi bir İngilizce, Bu kadar güzel konuşmayı nereden öğrendiniz" diyen Trump’a gülümseyerek yanıt veren Boakai nerede eğitim gördüğünü anlattı. Boakai’nin Liberya’da eğitim aldığını duyan Trump, daha çok meraklanarak "Liberya’da mı? Çok ilginç. Bu masada sizin kadar iyi konuşamayan insanlar var" dedi.

Liberya, 1822 yılında özgürleştirilmiş köleleri Afrika’ya yeniden yerleştirmeyi amaçlayan Amerikan Kolonizasyon Derneği tarafından kuruldu. Ülke, 1847 yılında bu dernekten bağımsızlığını ilan etti. Günümüzde ülkede çeşitli diller konuşulmakla birlikte, resmi dil İngilizce.

İsminin açıklanmasını istemeyen Liberyalı bir diplomat CNN'e yaptığı açıklamada, bu yorumun "uygun olmadığını" söylemiş. Diplomat, Trump'ın tavrının "İngilizce konuşan bir ülkeden gelen Afrikalı bir devlet başkanına karşı biraz küçümseyici" olduğunu söylüyor.