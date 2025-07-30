Trump, Hindistan’dan ABD’ye yapılan ithalatlarda yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını, buna ek olarak belirtilmeyen bir cezanın da devreye gireceğini açıkladı.

Financial Times'ta yer alan habere göre Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Hindistan’ın ticaret politikasını sert ifadelerle eleştirdi.

Hindistan’ın tarifelerinin 'dünyanın en yüksekleri arasında' olduğunu savunan Trump, ayrıca ülkenin 'en zorlu ve rahatsız edici parasal olmayan ticaret engellerini' uygulayan ülke olduğunu ileri sürdü.

Trump paylaşımında, "Hindistan, askeri ekipmanlarının büyük çoğunluğunu her zaman Rusya’dan satın almıştır" ifadesine de yer verdi.

Bu açıklamaların ardından Trump, "HİNDİSTAN, YUKARIDAKİ NEDENLERLE 1 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN YÜZDE 25 VERGİ VE EK CEZA ÖDEYECEKTİR” dedi. Ayrıca, “HİNDİSTAN İLE DEVASA BİR TİCARET AÇIĞIMIZ VAR!!!” sözleriyle ticaret dengesizliğine dikkat çekti.

İşte Trump'ın o paylaşımı:

"Unutmayın, Hindistan dostumuz olsa da yıllardır onlarla nispeten az iş yaptık çünkü gümrük vergileri dünyanın en yüksekleri arasında ve tüm ülkeler arasında en ağır ve rahatsız edici parasal olmayan ticaret engellerine sahipler. Ayrıca, askeri ekipmanlarının büyük bir kısmını her zaman Rusya'dan satın aldılar ve herkesin, Rusya'nın UKRAYNA'DAKİ ÖLÜMLERİ DURDURMASINI istediği bir dönemde, Çin ile birlikte Rusya'nın en büyük ENERJİ alıcısı konumundalar. HİÇBİR ŞEY İYİ DEĞİL! BU NEDENLE HİNDİSTAN, 1 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN %25 ORANIYLA BİRLİKTE YUKARIDAKİLER İÇİN BİR CEZA DA ÖDEMEK ZORUNDA KALACAK. BU KONUYA VERDİĞİNİZ İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ."

BBC'nin haberine göre Trump, Hindistan'a yönelik yaptığı eleştirilerde ülkenin daha önceleri 'iyi bir dost' olduğunu söylemişti.