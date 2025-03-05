Trump’tan Kongre tarihinin en uzun konuşması

ABD Başkanı Trump, Kongre'deki ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.

Konuşmasının başında kendisini protesto ederek konuşmasını bölen Demokrat vekil Al Green'in salondan çıkarılması ise gecenin öne çıkan olayı oldu.

Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.

"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde." diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

"Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor." ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.

Trump, şunları kaydetti:

"İlk görev günümde güney sınırımızda ulusal acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu ülkemizin işgaline karşı koymak üzere görevlendirdim. Sonuç olarak, geçen ay yasa dışı sınır geçişleri en düşük seviyeye indi. Adaletsiz Paris İklim Anlaşmasından çekildim. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütünden çekildim. Amerikan karşıtı BM İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildim."

Ayrıca Trump, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden başkanlık kararnamesine de imza attığını vurguladı.

ZELENSKİY'DEN MEKTUP

Trump, Kongre ortak oturumunda Amerikan halkına hitap ederken, konuşmasının dış politika bölümünde Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın artık sona ermesi gerektiğini ve bu savaşın bitmesini çok istediğini vurgulayarak, iki tarafla da görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den bir mektup aldığını açıklayan Trump, şunları kaydetti:

"Mektupta şu ifadeler yer alıyor: Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Hiç kimse barışı Ukraynalılardan daha fazla isteyemez. Ben ve ekibim kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız."

Zelenskiy'nin mektubunu okumaya devam eden Trump, Ukrayna'nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu, "Madenler ve güvenlikle ilgili anlaşmaya gelince, Ukrayna sizin için uygun olan herhangi bir zamanda bu anlaşmayı imzalamaya hazırdır." sözleriyle duyurdu.

Mektup için Zelenskiy'ye teşekkür eden Trump, eş zamanlı olarak Rusya ile de görüşmelerin sürdüğünü ve barış anlaşması için masaya oturmaya Rusların da hazır olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçen cuma günü Oval Ofis'teki görüşmede kameralar önünde tartışmış, daha sonra yapılacağı duyurulan ortak basın toplantısı iptal edilmişti. Zelenskiy, Beyaz Saray'dan tek başına ayrılmış ve nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Trump, Zelenskiy'nin "Amerikan halkına saygısızlık ettiğini" savunmuş, Zelenskiy ise özür dileyecek yanlış bir şey yapmadığını söylemişti.

‘GRÖNLAND'I BİR ŞEKİLDE ALACAĞIZ’

Öte yandan Trump, daha önceki sözlerine atıfta bulunarak, Grönland'ın Amerikan ulusal çıkarları için çok önemli olduğunu ve burayı almak istediklerini yineledi.

"Bu akşam Grönland halkına da bir mesajım var. Kendi geleceğinizi belirleme hakkınızı kuvvetle destekliyoruz ve eğer isterseniz, sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne bekliyoruz. Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız. Sizi zengin edeceğiz ve birlikte Grönland'ı daha önce mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullanan Trump, bu bölgenin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

‘PANAMA KANALI'NI GERİ ALACAĞIZ’

Bir kez daha "Panama Kanalı'nı geri alacağız." diyen Trump, bu yönde somut adımlar atmaya başladıklarını söyledi.

Panama Kanalı'nı Amerikalıların yaptığını ve daha sonra Panama'ya verdiklerini anlatan Trump, kanalın kontrolünün daha sonra Çin'e geçtiğini savunarak, bunu kabul etmeyeceklerini kaydetti.

ALTIN KUBBE FÜZE SAVUNMA KALKANI

Trump, İsrail'dekine benzer bir füze savunma kalkanına ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Kongre'den, ülkemizi korumak için tamamı ABD'de üretilen son teknoloji ürünü altın kubbe füze savunma kalkanını finanse etmesini istiyorum." dedi.

ABD Başkanı, 3,5 yıl önce Afganistan'dan çekilme sürecinde Amerikan askerlerini hedef alan ve DEAŞ üyelerinin yaptığı belirtilen bir saldırının failinin de yakalandığını ve ABD'ye getirildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda, sınır güvenliğinden ekonomiye, federal yönetimi düzenlemeden dış politikaya kadar birçok alanda attıkları adımlarla "Amerikan rüyasını" yeniden hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi.

DEMOKRAT VEKİL SALONDAN ÇIKARILDI

Konuşmasının başında kendisini protesto ederek konuşmasını bölen Demokrat vekil Al Green'in salondan çıkarılması ise gecenin öne çıkan olayı oldu.

Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.

"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde." diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

"Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor." ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.

Trump, şunları kaydetti:

"İlk görev günümde güney sınırımızda ulusal acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu ülkemizin işgaline karşı koymak üzere görevlendirdim. Sonuç olarak, geçen ay yasa dışı sınır geçişleri en düşük seviyeye indi. Adaletsiz Paris İklim Anlaşmasından çekildim. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütünden çekildim. Amerikan karşıtı BM İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildim."

Ayrıca Trump, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden başkanlık kararnamesine de imza attığını vurguladı.

Cinsiyet değiştiren bireylerin kadın sporlarına katılmalarını engellediklerini kaydeden Trump, devlet okullarında cinsiyet değişimi ideolojinin aşılanmasının tamamen önüne geçeceklerini vurguladı.

‘ALTIN KART UYGULAMASI’

"Altın Kart" adını verdiği uygulamadan da bahseden Trump, "5 milyon dolar karşılığında satışa sunulacak olan bu kartla, dünyanın dört bir yanından en başarılı istihdam yaratan insanların ABD vatandaşlığına giden yolu satın almalarını sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

‘SON YÖNETİMDEN EKONOMİK BİR FELAKET DEVRALDIK’

Konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, en önemli önceliklerinden birinin ekonomiyi kurtarmak olduğunu söyledi.

Trump, önceki yönetimden ekonomik bir felaket ve enflasyon kabusunu devraldıklarını belirterek, "Başkan olarak, bu zararı tersine çevirmek ve Amerika'yı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için her gün mücadele ediyorum." dedi.

ABD'de artan yumurta fiyatları için eski ABD Başkanı Joe Biden'ı suçlayan Trump, yumurta fiyatlarını düşürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Trump, enflasyonu yenmek için verdikleri mücadelenin ana odağından birinin enerji maliyetlerini düşürmek olduğuna işaret ederek, bu nedenle göreve geldiği ilk gün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan ettiğini hatırlattı.

‘KRİTİK MİNERALLER ÜRETİMİNİ ARTIRMAK İÇİN TARİHİ BİR ADIM ATACAĞIM’

Yönetiminin Alaska'da Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerin trilyonlarca dolarlık yatırımla ABD'nin ortağı olmak istedikleri, dünyanın en büyükleri arasında yer alan devasa bir doğal gaz bor hattı üzerinde çalıştığını bildiren Trump, "Ayrıca bu hafta içinde ABD'de kritik minerallerin ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde arttırmak üzere tarihi bir adım atacağım." diye konuştu.

Trump, enflasyonla mücadele için sadece enerji maliyetini düşürmekle kalmayacaklarını, aynı zamanda vergi mükelleflerinin paralarının israf edilmesine de son vereceklerini vurgulayarak, bu amaçla Hükümet Verimliliği Departmanını kurduğunu, yüz milyarlarca dolarlık yolsuzluk bulduklarını ve bu paranın çoğunu geri aldıklarını anlattı.

ABD Başkanı Trump, "Bulabildiğimiz tüm sahtekarlık, israf ve hırsızlıkları ortadan kaldırarak enflasyonu yenecek, mortgage (konut kredisi) oranlarını düşürecek, araba ödemelerini ve market fiyatlarını azaltacak, yaşlılarımızı koruyacak ve Amerikalı ailelerin cebine daha fazla para koyacağız." ifadelerini kullandı.

KONGRE'YE VERGİ İNDİRİMLERİNİ GEÇİRME ÇAĞRISI

Kongre'ye vergi indirimlerini hayata geçirme çağrısında bulunan Trump, tüm gelir vergilerinde kalıcı indirimler istediklerini, bahşişlerden, fazla mesailerden ve sosyal güvenlik ödemelerinden vergi alınmaması gerektiğini belirtti.

Trump, vergi indirimlerinin bir parçası olarak, yerli üretim ve tüm imalat üzerindeki vergileri düşürmek istediklerini dile getirdi.

‘TARİFELER ‘BİRAZ RAHATSIZLIĞA’ NEDEN OLACAK’

Konuşmasında gümrük vergilerine de değinen Trump, 2 Nisan'da karşılıklı tariflerin devreye gireceğini yineledi.

Trump, "Bize ne tarife uygularlarsa, biz de onlara tarife uygulayacağız. Bizden ne vergi alırlarsa, biz de onlardan vergi alacağız. Eğer bizi kendi pazarlarından uzak tutmak için parasal olmayan tarifeler uygularlarsa, biz de onları kendi pazarlarımızdan uzak tutmak için parasal olmayan engeller uygulayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tarifelerin 2 Nisan'dan itibaren ABD'ye gelen tarım ürünlerine de uygulanacağını aktaran Trump, "Biraz alışma dönemi olabilir." dedi.

Trump, tarifelerin Amerika'yı yeniden zenginleştirmek ve büyük yapmakla ilgili olduğunu vurgulayarak, "Biraz rahatsızlık olacak ama bununla bir sorunumuz yok. Çok fazla olmayacak." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Biden döneminde yerli yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen CHIPS Yasası'nı "korkunç bir şey" olarak nitelendiren Trump, "Yüz milyarlarca dolar veriyoruz ve bunun hiçbir anlamı yok. Paramızı alıyorlar ve harcamıyorlar." şeklinde konuştu.

Trump, söz konusu yasadan ABD'nin kurtulması gerektiğini savundu. AA