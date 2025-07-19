Trump’tan medya devine dava: "İtibarım zedelendi"

Trump’ın Florida Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, gazetenin bağlı olduğu Dow Jones, ana şirket News Corp, Rupert Murdoch ve iki gazeteci hakkında “kötü niyetle hareket ederek kendisine büyük maddi ve itibari zarar verdikleri” öne sürüldü.

Al Jeezera'nin haberine göre WSJ'de yer alan haber, Trump ile kamuoyunda geniş yankı uyandıran Epstein arasındaki ilişkiyi ele alıyordu.

Trump, bu haberin ardından Adalet Bakanlığı’na da başvurarak, Epstein ve onun eski ortağı Ghislaine Maxwell hakkında yürütülen soruşturmalarda büyük jüri ifadelerinin kamuoyuna açıklanması için New York’taki Manhattan Federal Mahkemesi’ne başvuru talimatı verdi.

Trump, dava öncesinde kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Rupert Murdoch’un mahkemede ifade vermesini sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Davaya ilişkin açıklama yapan Wall Street Journal’ın ana şirketi Dow Jones ise haberlerinin doğruluğuna güvendiklerini belirtti.