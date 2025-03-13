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Trump'tan yeni tehdit: AB’ye yüzde 200 alkol vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde üretilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisini kısa sürede kaldırmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

13 Mart 2025 | 16:46
Trump'tan yeni tehdit: AB’ye yüzde 200 alkol vergisi

Trump, AB'nin ABD'den ithal edilen viskilere getirdiği yüzde 50 gümrük vergisi tarifesine ilişkin Truth Social hesabından açıklama yaptı.

AB'yi "dünyanın en düşmanca ve istismarcı vergilendirme otoritesi" olarak nitelendiren Trump, AB'nin "ABD'den faydalanmak için kurulduğu" görüşünü yineledi.

Trump, AB'nin ABD üretimi viskilere yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararı aldığını hatırlatarak "Bu tarife derhal kaldırılmazsa ABD, kısa bir süre içinde Fransa ve diğer AB ülkelerinden gelen tüm şarap, şampanya ve alkollü ürünlere yüzde 200 tarife uygulayacaktır. Bu, ABD'deki şarap ve şampanya işletmeleri için harika olacak." ifadelerini kullandı. AA

 

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Bir şirketten daha temettü kararı var
ASELSAN yeni sözleşmeyi duyurdu
12 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 6106
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (12 Mart)
Escar, temettü kararını duyurdu
Galata Wind (GWIND) temettü kararını duyurdu
2022-2024: Son 5 yılda düzenli temettü veren 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
GERİ
İLERİ
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