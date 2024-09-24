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Trump'tan Zelenskiy'e: 'Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor'

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Partiyi desteklediğini ileri sürdü.

24 Eylül 2024 | 15:05
Son Güncellenme: 24 Eylül 2024 | 15:56
Trump'tan Zelenskiy'e: 'Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor'

ABD basınındaki haberlere göre, Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada, "O (Zelenskiy), onların (Demokratlar) bu seçimi kazanmasını çok istiyor." dedi.

Trump, ABD'den milyarlarca dolar yardım alan Zelenskiy'i alaycı bir ifadeyle "tarihteki en büyük pazarlamacı" olarak nitelendirerek, "Ülkeye her gelişinde 60 milyar dolar alıp gidiyor." ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın durdurulabileceğini savunan Trump, eğer kendisi görevde olsaydı Moskova ile Kiev arasında bir barış anlaşmasının müzakere edilebileceğini iddia etti.

Trump, seçilmesi halinde hem Zelenskiy'i hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayacağını ve onları bir barış anlaşmasına varmaya teşvik edeceğini söyledi.

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Bugün1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (24 Eylül)
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (24 Eylül)
Endeksler güncellendi: BIST 30'a 3 yeni üye
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