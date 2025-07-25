Trump ve Powell görüşmesinde öne çıkan 'tadilat' detayı

Aylardır faiz indirimi konusunda Powell’a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, Fed’in Washington’daki tadilat projesi nedeniyle bu kez doğrudan yüzleşmeye gitti.

BBC'nin haberine göre yaklaşık 20 yıl aradan sonra Fed’i ziyaret eden ilk görevdeki başkan olan Trump, kameralar önünde Powell ile bankanın 2,7 milyar dolarlık yenileme çalışmasının maliyeti üzerine tartıştı.

Trump, projenin maliyetinin 3,1 milyar dolara yaklaştığını öne sürerken, Powell bu rakamı doğrulamadı.

Trump’ın ceketinden çıkardığı belgeyi inceleyen Powell, söz konusu maliyetin, halihazırda beş yıl önce inşa edilmiş üçüncü bir binayı da kapsadığına dikkat çekti.

Powell’ın "O bina yeni değil" şeklindeki çıkışına karşılık Trump, inşaat projesine yönelik memnuniyetsizliğini “Eğer bu projeyi yürüten biri olsaydı, onu kovardım” sözleriyle dile getirdi.

İlk onay 2017'de verildi

Tartışmaların merkezinde yer alan tadilat planı ilk olarak 2017 yılında onaylandı. Proje, 1930’lu yıllardan kalma iki binanın yenilenmesini ve operasyonların tek merkezde toplanmasını amaçlıyor.

Trump tarafından 2017 yılında Fed başkanlığına aday gösterilen Powell, daha sonra Joe Biden tarafından aynı göreve yeniden atanmıştı.

Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek.