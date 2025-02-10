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Trump, yeni planlarını anlattı: En çok hangi ülkeler etkilenir?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye giren tüm çelik ve alüminyuma %25 ithalat vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu kararın en büyük etkisinin Kanada'da görülmesi ekleniyor.

10 Şubat 2025 | 09:59
Trump, yeni planlarını anlattı: En çok hangi ülkeler etkilenir?

Trump ayrıca bu hafta birçok ülkeyi etkileyecek karşılıklı ticaretle ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu. Trump, hangi ülkelerin hedef alınacağını söylemedi ve planla ilgili ayrıntıları açıklamadı.

Trump, pazar günü Super Bowl'a giderken gazetecilere planlarını anlattı. Trump, ABD'ye giren tüm çelik ve alüminyuma %25 ithalat vergisi uygulanacağını duyurdu. Kanada ve Meksika ABD'nin en büyük çelik ticaret ortaklarından ikisi. Kanada ayrıca ABD'nin en büyük alüminyum tedarikçisi.

Trump ilk döneminde Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği'nden yapılan çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına ise %10 gümrük vergisi koymuştu. Ancak ABD bir yıl sonra Kanada ve Meksika ile bu tarifeleri sona erdirmek için bir anlaşmaya vardı, ancak AB ithalat vergileri 2021 yılına kadar yürürlükte kaldı.

Trump: Kanada'nın 51. eyalet olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum

Trump, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Süper Bowl" maçı öncesi Fox News kanalına da açıklamalarda bulundu.

Trump, "Kanada'nın 51. eyalet olmasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum çünkü Kanada ile yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz. Ve ben bunun olmasına izin vermeyeceğim. Neden Kanada'ya sübvansiyon olarak yılda 200 milyar dolar ödüyoruz?" dedi.

Öte yandan Trump, Kanada ve Meksika'dan, gümrük vergilerini engellemek için yeterli eylem görmediğini söyledi. Trump, "Hayır, bu yeterince iyi değil. Bir şeylerin olması gerekiyor. Bu sürdürülebilir değil. Ve ben bunu değiştiriyorum." şeklinde konuştu.

ELON MUSK YORUMU

Elon Musk'ın yöneticisi olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişimine mahkeme tarafından engelleme kararı alınması sorulan Trump, yüzde 100 katılmadığını belirttiği bu kararı "çılgınca" diye nitelendirdi.

Trump, "Verimlilik sorununu çözmemiz gerekiyor. Dolandırıcılığı, israfı, suiistimali, hükümette olup biten her şeyi çözmeliyiz." ifadesini kullandı.

Musk'a güvenip güvenmediği sorulması üzerine Trump, onu "müthiş" olarak nitelendirerek, "Hiçbir şey elde etmiyor. Aslında buna nasıl zaman ayırabildiğini merak ediyorum." dedi.

Trump, "Ona çok yakında, belki 24 saat içinde, gidip Eğitim Bakanlığını kontrol etmesini söyleyeceğim. O da aynı şeyi bulacak. Sonra da orduya, hadi orduyu kontrol edelim diyeceğim." değerlendirmesini yaptı.

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