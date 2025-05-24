ARA
DOLAR
38,89
-0,10%
DOLAR
EURO
44,19
0,64%
EURO
GRAM ALTIN
4197,91
1,80%
GRAM ALTIN
BIST 100
9356,04
-1,26%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Trump yüzde 50 demişti: AB'den ABD'ye tarife tepkisi

Trump yüzde 50 demişti: AB'den ABD'ye tarife tepkisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, AB ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin tehdit yerine karşılıklı saygı ile yürütülmesi gerektiğini bildirdi.

24 Mayıs 2025 | 10:58
Trump yüzde 50 demişti: AB'den ABD'ye tarife tepkisi

Sefcovic, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye yüzde 50 düzeyinde tarife uygulanmasını önermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüşme gerçekleştirdiğini belirten Sefcovic, AB'nin her iki tarafın faydasına bir ticaret anlaşması yapmakta kararlı olduğunu vurguladı.

Sefcovic, "AB-ABD ticareti eşsizdir ve tehditler değil karşılıklı saygı tarafından yönlendirilmelidir." ifadesini kullandı.​​​​​​​

AB Komisyonunun ticaret anlaşması konusunda iyi niyetle çalışmaya hazır olduğuna işaret eden Sefcovic, "Çıkarlarımızı savunmaya hazırız." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığına işaret ederek, şunları kaydetmişti:

"Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak."

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Trump'ın, ticaret müzakerelerinde AB’nin sunduğu tekliflerin diğer önemli ticaret partnerlerinden gelenlerle aynı "kalitede" olmadığını düşündüğünü, Birliğe yönelik son tarife açıklamalarının AB'yi "harekete geçirmesini" umduğunu belirtmişti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4197,91 1,8%
  • ALTIN ONS 3357,65 1,91%
  • BIST 100 9356,04 -1,26%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,565 -1,003%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37335 -0,89268%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,5 -0,1755%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8872 -0,0969%
  • EURO/DOLAR 1,1365 0,7366%
  • EURO/TURK LIRASI 44,1914 0,639%
  • STERLIN/DOLAR 1,3541 0,91668%
Borsa Haberleri
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket (Temettü takvimi)
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (23 Mayıs)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Coca-Cola (CCOLA) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
Fenerbahçe bedelli kararını duyurdu
Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Mavi Giyim temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
GERİ
İLERİ
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket (Temettü takvimi)
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (23 Mayıs)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Coca-Cola (CCOLA) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
Fenerbahçe bedelli kararını duyurdu
Vestel Beyaz Eşya (VESBE) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Mavi Giyim temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL