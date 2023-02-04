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Hong Kong, turizmi canlandırmak için 500 bin ücretsiz bilet dağıtacak

Hong Kong hükümeti, turizm endüstrisini canlandırma ve ziyaretçileri şehre geri çekme çabalarının bir parçası olarak 500 bin ücretsiz uçak bileti vermeyi planladığını duyurdu.

04 Şubat 2023 | 10:30
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Hong Kong, turizmi canlandırmak için 500 bin ücretsiz bilet dağıtacak

"Merhaba Hong Kong " girişimi perşembe günü tanıtıldı, ancak iki yılı aşkın bir süredir üzerinde çalışılıyordu.

Biletler, şehrin bayrak taşıyıcısı Cathay Pacific, HK Express ve Hongkong Airlines olmak üzere üç havayolu şirketine dağıtılacak.

500 bin bilet şehre toplamda yaklaşık 254,8 milyon dolara mal oldu.

Hong Kong'a seyahat etmek isteyen gezginler, uçak bileti çekilişine isimlerini 1 Mart'tan itibaren girebilecek.

Biletler 1 Mart'tan itibaren Güneydoğu Asya'daki insanlara, 1 Nisan'dan Çin anakarasında yaşayan insanlara ve 1 Mayıs'tan itibaren dünyanın geri kalanında yaşayanlara dağıtılacak.

Pandemiden önce, Hong Kong bir yılda 56 milyon ziyaretçi gördü. 2022'de bu sayı yaklaşık 100 bine düştü.

Uzak kalan sadece yabancı turistler değildi. Finans merkezi, yüzde 1,6'lık düşüşle 1961'den beri en büyük nüfus düşüşünü yaşadı.

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