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Ulaşım deviyle ortaklık yaptı, hisseleri fırladı

Uber, sürücüsüz araç alanındaki çalışmalarını hızlandırmak amacıyla, önümüzdeki altı yıl içinde 20 binden fazla robotaksiyi devreye almayı hedefleyen yeni bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık Lucid hisselerini hareketlendirdi.

17 Temmuz 2025 | 16:49
Son Güncellenme: 17 Temmuz 2025 | 16:49
Ulaşım deviyle ortaklık yaptı, hisseleri fırladı

Uber, bu kapsamda elektrikli araç üreticisi Lucid ve otonom sürüş teknolojileri geliştiren Nuro ile iş birliğine gitti.

Anlaşma kapsamında Uber, Lucid'e 300 milyon dolar yatırım yapacak. 

Nuro ise Lucid'in üreteceği araçlarda kullanılacak otonom sürüş yazılımını geliştirecek ve bu iş birliği karşılığında yüz milyonlarca dolarlık bir yatırım alacak. Ortaklığın ilk somut adımı, gelecek yıl ABD'deki büyük bir şehirde robotaksi hizmetinin başlatılması olacak.

CNBC'nin haberine göre Lucid hisseleri anlaşmanın açıklanmasının ardından yüzde 30 oranında değer kazandı. 

Uber hisselerinde ise sınırlı bir yükseliş gözlendi.

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