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  • Ülkede 2008'den bu yana çıkarlan 4. para birimi: 5 ayda %40 değer kaybetti

Ülkede 2008'den bu yana çıkarlan 4. para birimi: 5 ayda %40 değer kaybetti

Zimbabve'de nisan ayında tedavüle giren yeni para birimi Zimbabve Altını, ABD doları karşısında yüzde 40'ın üstünde değer kaybetti.

28 Eylül 2024 | 09:41
Ülkede 2008'den bu yana çıkarlan 4. para birimi: 5 ayda %40 değer kaybetti

Zimbabve Merkez Bankası verilerine göre, Zimbabve Altını, dolar karşısında yüzde 40'ın üstünde değer kaybederek, 24 seviyesinin üstünde işlem gördü.

Bu değer kaybı, Zimbabve Merkez Bankasının politika faiz oranının yüzde 20'den, yüzde 35'e yükseltilmesi kararının ardından yaşandı.

Yüksek enflasyonla mücadelede para arzını kontrol altında tutmak üzere çıkarılan, altın ve diğer değerli minerallere endeksli yeni para birimi Zimbabve Altını, 30 Nisan'da tedavüle girmişti.

Yeni para birimi tedavüle girdiği gün, dolar karşısında ortalama 13,43 seviyesinde işlem görmüştü.

Zimbabve Altını, yüksek enflasyonla mücadele eden ülkenin 2008'den bu yana piyasaya sürdüğü dördüncü para birimi olmuştu.

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Gersan Elektrik bedelsiz tarihini duyurdu
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 3 şirket
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Piyasalar son işlem gününe pozitif başladı
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (26 Eylül)
Coca Cola İçecek'ten satın alma açıklaması
Tüpraş (TUPRS) temettü ödeme tarihi ne zaman?
Yabancılar 96,1 milyon dolarlık hisse aldı
HSBC'den Türkiye analizi: Borsadaki düşüş alım fırsatı mı?
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