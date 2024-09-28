Zimbabve Merkez Bankası verilerine göre, Zimbabve Altını, dolar karşısında yüzde 40'ın üstünde değer kaybederek, 24 seviyesinin üstünde işlem gördü.

Bu değer kaybı, Zimbabve Merkez Bankasının politika faiz oranının yüzde 20'den, yüzde 35'e yükseltilmesi kararının ardından yaşandı.

Yüksek enflasyonla mücadelede para arzını kontrol altında tutmak üzere çıkarılan, altın ve diğer değerli minerallere endeksli yeni para birimi Zimbabve Altını, 30 Nisan'da tedavüle girmişti.

Yeni para birimi tedavüle girdiği gün, dolar karşısında ortalama 13,43 seviyesinde işlem görmüştü.

Zimbabve Altını, yüksek enflasyonla mücadele eden ülkenin 2008'den bu yana piyasaya sürdüğü dördüncü para birimi olmuştu.