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UNDP uyardı: Yoksul ülkelerde borç ödemeleri endişe verici seviyede

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, birçok gelişmekte olan ve yoksul ülkenin karşı karşıya olduğu borç krizinin son 20 yılı aşkın süredir görülmemiş boyutlara ulaştığı ve bu durumun kalkınmadan ödün verilmesine yol açtığı uyarısında bulundu.

25 Şubat 2025 | 16:50
Son Güncellenme: 25 Şubat 2025 | 17:13
UNDP uyardı: Yoksul ülkelerde borç ödemeleri endişe verici seviyede

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde yapılacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı öncesinde yayımladığı yeni analizine göre, ülkelerin borç kırılganlığı göstergeleri endişe verici şekilde yüksek seyrediyor ve giderek kötüleşiyor.

Halihazırda 56 gelişmekte olan ülkede faiz ödemeleri hükümet gelirlerinin yüzde 10'unu aşarken, bu oran 10 yıl öncesinin iki katı seviyesinde bulunuyor. Bu ülkelerden 17'si, gelirlerinin yüzde 20'sini faiz ödemelerine ayırıyor.

Borç sorunu yaşayan veya yüksek risk altında bulunan en yoksul 31 ülkenin toplam dış kamu borcunun 205 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

DIŞ BORÇ 1,4 TRİLYON DOLARLA REKOR KIRDI

UNDP verilerine göre, 2023'te gelişmekte olan ekonomilerin toplam dış borcu 1,4 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı. En yoksul ülkeler, son 10 yılda üç katına çıkan borç maliyetleri ve dört katına ulaşan faiz ödemeleri nedeniyle toplamda 36 milyar dolarla artan borçlardan en fazla etkilenen ülkeler oldu.

UNDP İcra Direktörü Achim Steiner, analize ilişkin değerlendirmesinde, "Borç-kalkınma dengesizliği, dünyanın en yoksul ülkelerinin birçoğu için kalkınma ilerlemesinde kayıp bir 10 yılı tehdit ediyor. Uluslararası toplum, somut finansal can simidi sağlamak için son dakikaya kadar beklememeli. Yeni bir borç hafifletme girişimi, mali ve siyasi açıdan gerekli. G20 gibi platformlar, sürdürülebilir büyüme fırsatlarını teşvik eden uzun vadeli finansman çözümlerinin şekillendirilmesinde önemli bir role sahip." ifadelerini kullandı. AA

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24 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler izlenecek?
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Bugün bir hissede bedelli sermaye artırımı var (24 Şubat)
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Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
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SPK duyurdu: Olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başladı
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