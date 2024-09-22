59 yaşındaki İngiliz teknoloji girişimcisi ve milyarder Mike Lynch'a ait Bayesian adlı süper yat ağustos ayında fırtınalı hava koşulları nedeniyle güney Sicilya açıklarında alabora olmuştu... Ünlü milyarder ve kızının da öldüğü yatla ilgili yeni iddialar var.

CNN'de yer alan iddiaya göre aralarında İngiliz teknoloji devi Mike Lynch'in de bulunduğu 7 kişinin ölümüne neden olan 40 milyon dolarlık süperyatın enkazını inceleyen uzman dalgıçlar; su geçirmez kasalarda kilitli hassas verilerin yabancı hükümetlerin ilgisini çekebileceği endişesiyle gemi için daha sıkı güvenlik önlemleri istedi.

CNN'nin dört kaynağa dayandırdığı haberine göre soruşturmayı sürdüren İtalyan Savcılar, yatın bir dizi Batılı istihbarat servisiyle bağlantılı son derece hassas veriler içerebileceğini düşünüyor. Habere göre Lynch, kurduğu siber güvenlik şirketi Darktrace de dahil olmak üzere çeşitli şirketleri aracılığıyla İngiliz, Amerikan ve diğer istihbarat servisleriyle ilişkiliydi. Bu şirket Nisan ayında Chicago merkezli özel sermaye şirketi Thoma Bravo'ya satıldı. CNN, "Lynch, İngiliz hükümeti ve kamuya açık Darktrace kayıtlarına göre, görev süreleri boyunca İngiltere başbakanları David Cameron ve Theresa May'e bilim, teknoloji ve siber güvenlik konularında danışmanlık yaptı" diyor.

Kurtarma planlarına dahil olan bir yetkilinin CNN'e verdiği bilgiye göre deniz tabanında yaklaşık 50 metre derinlikte yatan batık gemide, şifreler ve diğer hassas veriler de dahil olmak üzere son derece gizli bilgiler içeren iki süper şifreli sabit disk içeren su geçirmez kasalar olduğu düşünülüyor.

Habere göre yerel kolluk kuvvetleri başlangıçta hırsızların enkaza ulaşarak pahalı mücevherleri ve hala yatta bulunan diğer değerli nesneleri bulmaya çalışmasından korkuyordu. Şimdi ise önümüzdeki haftalarda ortaya çıkarılması beklenen enkazın, aralarında Rusya ve Çin'in de bulunduğu yabancı hükümetlerin de ilgisini çekeceğinden endişe ediyorlar. Bir yetkili ise "Enkaz kaldırılıncaya kadar ek güvenlik altına alınması için resmi bir talep kabul edildi ve uygulamaya konuldu” dedi.

Alabora olan yatta Lynch, 18 yaşındaki kızı Hannah, Amerikalı avukat Chris Morvillo ve eşi Neda, İngiliz bankacı Jonathan Bloomer ve eşi Judy ile yatın aşçısı Recaldo Thomas hayatını kaybetmişti.

DAVA SÜRECİ

Teknede yaşamını yitirenlerden Morvillo, Lynch'in yazılım şirketi Autonomy'nin Hewlett Packard tarafından devralınmasıyla ilgili olarak Haziran ayında ABD'de açılan dolandırıcılık davasında beraat ettiğinde onu temsil etmişti. Hayatta kalanlar da bu yat gezisinin beraat kararının bir kutlaması olduğunu söylemişti. Öte yandan Lynch'in ABD'deki dolandırıcılık davasında sanık olan iş ortağı ve Darktrace'in eski operasyon müdürü Stephen Chamberlain, koşu yaparken bir arabanın çarpması sonucu 19 Ağustos'ta Bayesian'ın battığı gün ölmüştü.