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Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü

Yaklaşık 9 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronot, SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya döndü.

19 Mart 2025 | 10:21
Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), aylarca uzayda mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın, Dragon kapsülüyle inişini canlı olarak yayımladı.

Wilmore, Williams ve ISS'de mahsur kalan astronotlara eşlik eden NASA astronotu Nick Hague ile Rus kozmonot Alexander Gorbunov, yaklaşık 17 saat süren yolculuğun ardından Dünya'ya başarıyla indi.

Astronotlar, yerel saatle 17.57 sularında Florida eyaleti açıklarına iniş yaptı.

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA da kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

Yaklaşık 9 aydır ISS'de mahsur kalan Wilmore ve Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, 16 Mart'ta Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaşmıştı.

ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen üyelerden oluşan Crew-10 ekibi, birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams'tan ISS hakkında eğitim almıştı.

Crew-10 ekibinde, NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers'ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor. AA

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Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: %274,80
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Kesinleşen temettü kararını ve tarihlerini duyurdu
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