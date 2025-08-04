Vegan burger zinciri iflas etti

Viyana Ticaret Mahkemesi’nde başlatılan süreç kapsamında, şirketin Viyana’daki bir şubesi olan Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH’nin borçları yaklaşık 1,9 milyon euro olarak açıklandı. Bu şubede 19 çalışan bulunuyor.

Kurier'in haberine göre zincirin ana şirketi Schillinger Vegan Holding de geçtiğimiz cuma iflas başvurusunda bulundu. Holdingin toplam borcunun 4,3 milyon euro olduğu bildirildi.

Her iki şirket için de yönetimin devre dışı bırakıldığı bir yeniden yapılandırma süreci planlanıyor.

Yetkililer, önümüzdeki haftalarda yeniden yapılandırma çabalarının sonuçlarının değerlendirileceğini açıkladı.

Schillinger Vegan Holding'in süreci yaklaşık 40 alacaklıyı ve 13 çalışanı ilgilendirirken, bağlı şube şirketlerden Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH ise 19 çalışanıyla sürece dahil oldu.

Öte yandan zincirin Almanya’daki üç şubesi bu süreç başlamadan önce kapanmıştı. Swing Kitchen grubunun genel müdürü Albrecht Eltz, Almanya pazarında şirketi ayakta tutmanın zor olduğunu belirtti.

Şirket yetkilileri, artan hammadde fiyatları ve diğer makroekonomik sorunlar nedeniyle büyümeye odaklandıkları bir dönemde zor bir zamanlama yaşandığını belirtti.

Swing Kitchen, Avusturya’daki şirketlerini kurtarmak için yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürüyor.