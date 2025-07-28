Bu popülerliği kullanan Astronomer, Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow ile bir PR çalışması yaptı.

BBC'nin haberine göre Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow’nun, şirket adına, “geçici sözcü” olarak yer aldığı kısa tanıtım videosu, sosyal medyada 36 milyondan fazla izlendi.

Videoda Paltrow, şirketin son dönemde kendisine en çok yöneltilen soruları yanıtlıyor gibi yapıyor.

Ekranda “Aman Tanrım! Bu ne böyle?” yazısı görünürken, Paltrow “Evet, Astronomer Apache Airflow (bir iş akış yönetim platformu) çalıştırmak için en iyi yer.” cevabını veriyor ve şirketin veri iş akışı otomasyonuna karşı artan ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtiyor.

Viral videonun ardından sosyal medya ekibinin durumu nasıl idare ettiğine dair soruya ise Paltrow, yaklaşan konferans için hala yerlerin olduğunu söyleyerek yanıt veriyor.

Bu işbirliğini ilginç kılan Paltrow ve Coldplay solisti Chris Martin'in bir dönem evli olmasıydı. İkili yaklaşık 13 yıllık evliliklerini 2013 yılında sonlandırdı.

Thank you for your interest in Astronomer. pic.twitter.com/WtxEegbAMY — Astronomer (@astronomerio) July 25, 2025

Ne olmuştu?

Şirket CEO'su Andy Byron ve insan kaynakları yöneticisi Kristin Cabot'un Coldplay konserinde kiss-cam'e (öpücük kamerası) yakalandığı video sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.

İkilinin başkalarıyla evli olduğu ortaya çıktı. Sonrasında önce Byron sonrasında Cabot, Astronomer'daki görevlerinden ayrıldı.

Konser esnasında kiss-cam'deki sahneyi gören Coldplay solisti Chris Martin, “Ya aralarında bir ilişki var ya da çok utangaçlar.” yorumunu yapmıştı.