Yapay zeka patladı, bir ülke sessiz sedasız zenginleşti

Yapay zekanın dünya çapında hızla yayılmasıyla birlikte bu alan adı, ülke ekonomisi için stratejik bir öneme kavuştu.

Anguilla’ya ".ai" alan adı 1995 yılında, internetin ilk dönemlerinde tanımlandı.

O dönemde bu uzantı yalnızca ülke kodu olarak verilmişti. Ancak 2022’nin sonunda yapay zeka temelli uygulama ChatGPT'nin kullanıma sunulması, ".ai" uzantısını küresel teknoloji şirketleri için önemli bir dijital varlık haline getirdi.

Skift'in haberine göre özellikle ChatGPT sonrası dönemde, yapay zeka sektörüne yatırım yapan şirketlerin bu alan adına yönelmesiyle birlikte Anguilla’nın gelirleri ciddi ölçüde arttı.

IMF'nin verilerine göre 2022’de 144.000 civarında olan .ai alan adı kayıtları 2023’te 354.000’e yükseldi.

32 milyon dolar gelir elde etti

Alan adı kayıt ve yenileme ücretlerinden elde edilen gelir, 140 dolarlık sabit bir ücret üzerinden hesaplanıyor ve her iki yılda bir yenileniyor. Apple.ai, Google.ai ve Otter.ai gibi birçok şirket bu uzantıyı tercih etti.

Anguilla yönetimi, bu dijital varlığın ekonomik potansiyelinin farkına özellikle 2020 sonrası yaşanan ekonomik daralmanın ardından daha net şekilde vardı.

Anguilla’nın yalnızca 2023 yılında alan adı gelirlerini iki katına çıkardığı bildirildi. Bu da yaklaşık 32 milyon dolara denk geliyor. Söz konusu gelir, ülke toplam hükümet gelirinin yüzde 20–25’ini oluşturdu.