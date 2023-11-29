Yatırım efsanesi deniyordu: Ünlü milyarder yaşamını yitirdi

Berkshire Hathaway'i Warren Buffett'la birlikte başkan yardımcısı olarak yöneten Charlie Munger, Salı günü 99 yaşında yaşamını yitirdi. Berkshire Hathaway’den yapılan basın açıklamasına göre Munger Salı günü yaşamını yitirdi. Holding, Munger’in ailesinin, Kaliforniya’daki bir hastanede hayatını kaybettiğini aktardıklarını duyurdu. Munger, yılbaşı gününde 100 yaşına girecekti.

CHARLIE MUNGER'İN ÖLÜMÜ SONRASI BUFFETT'TEN İLK AÇIKLAMA

Buffett yaptığı açıklamada, “Berkshire Hathaway, Charlie’nin ilhamı, bilgeliği ve katılımı olmasaydı bugünkü durumuna ulaşamazdı” dedi. Berkshire Hathaway başkan yardımcısı olan Munger'in 2023 yılı başlarında 2.3 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu hesaplanıyordu. 1984'ten 2011'e kadar Wesco Financial Corporation'ın başkanlığını yapan Munger, Berkshire'da yıllarca Buffett'ın sağ kolu olarak görev üstlendi.

Buffett bir röportajında Munger'in, yatırım stratejisini, kâr elde etme umuduyla düşük fiyatlı sorunlu şirketleri tercih etmekten, daha kaliteli ancak düşük fiyatlı şirketlere odaklanmaya doğru genişlettiğini söylemişti. Buffett, Mayıs 2016'da CNBC'ye verdiği demeçte, "Beni, içinde küçük bir kâr olduğunu bilerek çok ucuz fiyatlarla çok iyi şirketler satın alma fikrinden uzaklaştırdı. Bunun yerine makul fiyatlarla satın alabileceğimiz gerçekten harika işletmeler aradı" demişti.

'BİR APTALIN BİLE YÖNETEBİLECEĞİ BİR İŞE YATIRIM YAPIN'

Insider'a göre Buffett gibi Munger de keskin zekâsı ve iş, yatırım ve yaşamla ilgili bilgece sözleriyle ün kazanmıştı. Tüm bunlar Berkshire'ı büyük bir başarıya götürdü.

Munger, 2009 yılında, iş dünyasına bakışının Berkshire'ın yatırım kararlarına nasıl yön verdiğini açıklarken şunu söylemiş: "Herhangi bir aptalın yönetebileceği bir işe yatırım yapın. Çünkü bir gün bir aptal yönetecektir. Eğer biraz kötü yönetime dayanamayacaksa, o iş pek de iyi bir iş değildir. Biz kötü yönetim aramıyoruz, buna dayanabilsek bile"

'TOKSİK İNSANLARI HAYATINIZDAN ÇIKARTIN'

Munger, bu yılın başlarında yaptığı bir konuşmada ise başarının birlikte çalıştığınız kişilere bağlı olabileceğini söylemiş ve toksik insanların başarıya giden yolu engelleyebileceği düşüncesini paylaşmıştı. Munger, "Hayatın en büyük dersi onları (toksik insanlar) hayatınızdan çıkarmaktır ve bunu hızlıca yapın. Kazandığınızdan daha az harcamak, akıllıca yatırım yapmak, toksik insanlardan ve toksik faaliyetlerden kaçınmak, hayatınız boyunca öğrenmeye devam etmek çok basit. Tüm bunları yaparsanız, başarılı olacağınız neredeyse kesindir. Eğer yapmazsanız, çok fazla şansa ihtiyacınız olacaktır." demişti. (Fotoğraf: Yahoo Finance Youtube)

