İlk hissesini 11 yaşında alan Warren Buffet'ın 40 yıl önce paylaştığı 7 öneri

Buffet, o dönem iyi bir yatırım yöneticisinin mutlaka bir dahi olması gerekmediğini ama sakin, istikrarlı bir mizaca sahip olması gerektiğini söylemiş:

"Bu, entelektüel bir nitelik değil, mizaç niteliğidir. Bu işte tonlarca IQ'ya ihtiyacınız yok. Yani, buradan Omaha'nın merkezine gitmek için yeterli IQ'ya sahip olmanız gerekir ama üç boyutlu satranç oynayabilmeniz ya da briç oynama konusunda en üst liglerde olmanız gerekmez. İstikrarlı bir kişiliğe ihtiyacınız var"