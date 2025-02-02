Yeni keşfedilen asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 1.2

ABC News'un haberine göre, NASA'nın Dünya'ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi, yaptığı analizlerde, geçen yıl tespit edilen söz konusu gök cisminin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığını inceledi.
2024 YR4'nin 8 yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimali düşük bir olasılık gibi görünse de şimdiye kadarki en yüksek çarpma olasılıklarından biri olarak öne çıkıyor.
Söz konusu gök cismi 2024 YR4 ilk olarak 27 Aralık 2024’te Şili’deki Río Hurtado teleskobu tarafından tespit edilirken boyutlarının ise 40 ila 100 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.
Öte yandan, gök bilimciler, 2024 YR4'ün büyük ölçekte yıkıma yol açmayacağı ancak çarpması halinde yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar bırakabileceğini ön görüyor. Gök cisminin çarpabileceği yerler arasında ise doğu Pasifik, kuzey Güney Amerika, Afrika ve Güney Asya gösteriliyor. Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4'ün izlenilmeye devam edileceği ve çarpma ihtimaline karşı ise asteroidin yönünün değiştirilmeye çalışılacağı kaydediliyor.
AVRUPA UZAY AJANSI'NIN PAYLAŞTIĞI BİLGİLER
- Asteroid 2024 YR4'ün 22 Aralık 2032'de Dünya'yı güvenli bir şekilde geçme şansı neredeyse %99, ancak olası bir çarpışma henüz tamamen göz ardı edilemiyor.
- Asteroidin 40 ila 100 m arasında bir genişliğe sahip olduğu tahmin ediliyor.
- Olası bir çarpmanın Dünya'nın tam olarak neresinde meydana gelebileceğini belirlemek için henüz çok erken.
- BM onaylı iki uluslararası asteroid müdahale grubu bir sonraki adımlarını değerlendiriyor.
- Asteroid araştırma teknolojimiz geliştikçe, Dünya'nın yakınından geçen ve geçmişte gözden kaçırdığımız daha fazla sayıda cismi tespit etmemiz muhtemeldir.
- Nesne ESA'nın asteroid riski listesinde en üste çıktı. Ocak ayının başından bu yana, gökbilimciler dünyanın dört bir yanındaki teleskopları kullanarak öncelikli takip gözlemleri yürütüyor ve yeni verileri kullanarak asteroidin boyutu ve yörüngesi hakkındaki bilgilerimizi geliştiriyorlar.
- 29 Ocak 2025 itibarıyla 2024 YR4 asteroidinin 22 Aralık 2032'de Dünya'ya çarpma olasılığının %1,2 olduğunu tahmin ediliyor. Bir asteroidin çarpma olasılığının genellikle ilk başta arttığını ve daha sonra ek gözlemlerden sonra hızla sıfıra düştüğünü hatırlamak önemlidir.