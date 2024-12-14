ARA
DOLAR
34,95
0,17%
DOLAR
EURO
36,76
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
2976,55
-0,98%
GRAM ALTIN
BIST 100
10125,46
0,66%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Yunan basını, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkati çekti

Yunan basını, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkati çekti

Yunan basını, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) yayımladığı son rapora işaret ederek Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişiyle güç kazandığına dikkati çekti.

14 Aralık 2024 | 17:39
Yunan basını, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkati çekti

AA'nın derlemesine göre Çeşitli gazeteler ve internet sitelerinde yayımlanan haberlerde Türk savunma şirketleri Baykar, ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) dünyanın en büyük 100 silah tedarikçisi arasına girdiği, bu üç şirketin 2023 yılı toplam satış gelirlerinin 6 milyar doları bulduğu belirtildi.

Haberlerde, bu oranın dünya genelindeki toplam savunma harcamaları içinde önemli bir paya sahip olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin savunma sanayisi sektöründe yükselen güç haline geldiği, üçüncü ülkelere satışlar ve uluslararası işbirlikleriyle ülkenin konumunu da pekiştirdiği bildirildi.

Savaş teknolojilerine talebin, özellikle Ukrayna'daki çatışmaların ve Gazze’ye yönelik saldırıların artmasıyla Türk savunma sanayisi şirketlerinin bu alandaki etkisini daha da güçlendirdiği belirtilen haberlerde, Türkiye’nin yerli ve milli üretime verdiği önemin, savunma sanayisinin hem ulusal hem de uluslararası arenada büyümesini desteklediği tespiti yer aldı.

- Haberlerde Baykar’ın stratejik konumuna ayrı parantez açıldı

Türk savunma sanayisinde Baykar’ın stratejik konumuna ayrı parantez açılan haberlerde, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının (İHA), Ukrayna’dan Arnavutluk’a kadar birçok ülke tarafından tercih edildiği, Türk savunma sanayisinin uluslararası pazarda tercih edilerek etkin oyuncu haline geldiği vurgulandı.

Türk savunma sanayisi sektörünün önemli bir konuma geldiğinin altı çizilen Yunan basınında Baykar’ın 27 ülkeye İHA ihraç ettiği ve bunların arasında NATO üyesi 6 ülke ile 4 Avrupa Birliği (AB) üyesinin bulunduğu belirtildi.

SIPRI'nın geçen yıl en çok silah ve askeri hizmet satışı yapan ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 3 Türk firması girmişti.

Listede ASELSAN 54, Baykar 69. ve TUSAŞ 78. sırada yer almıştı.

Türk şirketlerinin toplam gelirleri, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 24 artarak 6 milyar dolara ulaşmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2976,55 -0,98%
  • ALTIN ONS 2648,82 -1,16%
  • BIST 100 10125,46 0,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,659 0,65%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42361 0,0724%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,5 -0,1932%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,9519 0,1703%
  • EURO/DOLAR 1,0504 0,3482%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7644 0,3705%
  • STERLIN/DOLAR 1,26194 -0,39033%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (16 Aralık)
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (16 Aralık)
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL