ARA
DOLAR
38,00
0,01%
DOLAR
EURO
41,65
0,09%
EURO
GRAM ALTIN
3707,48
-0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
9361,20
-0,20%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Zuckerberg, Beyaz Saray'a komşu olacak

Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in Beyaz Saray yakınlarında 23 milyon dolar değerinde malikane satın aldığı ifade edildi.

07 Nisan 2025 | 16:54
Zuckerberg, Beyaz Saray'a komşu olacak

New York Post gazetesinin, ismi açıklanmayan Meta sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Zuckerberg, başkent Washington DC'de 23 milyon dolara ev satın aldı.

Sözcü, Meta Amerikan teknoloji liderliğine ilişkin politikalar üzerinde çalıştığı sürece Zuckerberg'in bu malikanede daha fazla zaman geçireceğini belirtti.

Beyaz Saray'a arabayla yaklaşık 15 dakika uzaklıkta bulunan malikane, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in resmi konutuna da yürüme mesafesinde yer alıyor.

Amerikan Politico dergisinde, 15 bin 400 metrekarelik malikane, "Washington tarihinde satılan en pahalı üçüncü ev" olarak nitelendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılan iş insanları arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dahil birçok ABD'li teknoloji devinin, Washington'da milyon dolarlık evlere sahip olduğu biliniyor.

Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını nedeniyle Facebook hesabının kapatılmasının ardından kendisine "sansür uygulandığı" gerekçesiyle açtığı davada Meta ile anlaşmaya varıldığı ve Meta'nın yaklaşık 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirilmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3707,48 -0,08%
  • ALTIN ONS 3034,08 -0,11%
  • BIST 100 9361,2 -0,2%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,69 1,75%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41893 -0,28987%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 86,35 1,9754%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,0006 0,0129%
  • EURO/DOLAR 1,0959 -0,0087%
  • EURO/TURK LIRASI 41,647 0,0913%
  • STERLIN/DOLAR 1,2825 -0,0818%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL