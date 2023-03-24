Zuckerberg'in 3. çocuğunun ismi de Roma döneminden

Mark Zuckerberg çocuklarına Roma İmparatorlarının isimlerini veriyor. CNBC'nin haberine göre bunun nedeni Zuckerberg'in Antik Roma’dan çok etkilenmiş olması.

38 yaşındaki Zuckerberg, cuma günü 3. çocuğunun doğumunu duyurdu ve kendisinin ve eşi Dr. Priscilla Chan Zuckerberg’in bebeğe Aurelia adını verdiklerini açıkladı: Aurelia Chan Zuckerberg

Zuckerberg, yeni doğan bebeğinin ilk fotoğrafını bir Instagram gönderisinde paylaştı.

Aurelia adı Roma imparatoru Marcus Aurelius ’a bir gönderme.

adı Roma imparatoru ’a bir gönderme. Zuckerberg'in ilk kızının adı Maxima (7) , Latince Maximus’un bir versiyonu.

, Latince Maximus’un bir versiyonu. İkinci kızına, tarihin “en büyüleyici” figürlerinden biri olarak adlandırdığı Roma imparatoru Augustus Caesar’a atıfta bulunarak August (5) adını verdi.

CNBC'ye göre Zuckerberg'in Roma ilgisi ilk kez baba olmadan çok önce başladı. New Yorker ile 2018 yılında yaptığı bir röportajda Zuckerberg, lisede Latince okurken Antik Roma’ya ilgi duymaya başladığını söyledi.

Zuckerberg ve Chan 2012 yılında evlendiklerinde de çift balayını Roma'da geçirdi.



