Türkiye’nin yüzde 100 yerli teknoloji ile geliştirilen antivirüs yazılımı olan CHOMAR Antivirus, 180 ülkeye ihracat yapıyor. eBilge Teknoloji CEO’su Bilgehan Üstündağ, “Bu ülkelerdeki müşterilerimiz hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteriyor.

Burcu Tuvay

14 dilde ürünlerimizi kullanıcılara sunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda öngördüğümüz büyümeler sonucunda siber güvenlik alanında ülkemizdeki sayılı fiziki yapılardan birini Mersin’de kurmayı planlıyoruz” diyor.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli teknoloji ile geliştirilen antivirüs yazılımı olan CHOMAR Antivirus kullanıcıların siber güvenlik problemlerini yenilikçi metotlarla çözen, kullanıcı deneyimini ön planda tutan, farklı platformlarda kullanılabilen küresel pazara hitap eden özgün üretimler yapıyor. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi olan CHOMAR, 2010 yılından bu yana Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyanın 180 ülkesine siber güvenlik ürünlerini ihraç ettiklerini söyleyen eBilge Teknoloji CEO’su Bilgehan Üstündağ, “Bu ülkelerdeki müşterilerimiz hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteriyor. 14 dilde ürünlerimizi kullanıcılara sunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda öngördüğümüz büyümeler sonucunda siber güvenlik alanında ülkemizdeki sayılı fiziki yapılardan birini Mersin’de kurmayı planlıyoruz” diyor.

Üstündağ, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Siber güvenlik alanında şirketlere ne gibi çözümler sunuyorsunuz?

CHOMAR olarak yerli teknoloji ile ürettiğimiz ve birçok platformda çalışabilen bireysel ve kurumsal ihtiyaçları karşılayan ürünlerimiz ile hem özel hem de kamunun siber güvenliğini sağlıyoruz. Ürünlerimiz Devlet Malzeme Ofisi Tekno Katalog ve web sitemiz olan www.chomar. com.tr üzerinden temin edilebiliyor. Ayrıca uygulama marketleri üzerinden de dünyanın her yerinden ulaşılabilir.

CHOMAR’ın siber güvenlik sektöründe ulaştığı büyüklük hakkında bilgi verir misiniz?

Antivirüs teknolojisine sahip dünyada 17 ülke bulunuyor ve CHOMAR Antivirus ile ülkemiz de bu 17 ülke arasında yerini aldı. Bununla birlikte CHOMAR Antivirus dünyada 33 şirketin sahip olduğu en yüksek kriterli OPSWAT Gold sertifikasını OPSWAT Platinum seviyeye çıkardı.

Bu sertifikaya sahip Türkiye’nin ilk ve tek antivirüs yazılımı konumunda. Bu sertifika, dünyanın en büyük teknoloji üreticileri arasında olan Cisco, Juniper Networks, F5 Networks, Citrix, Palo AltoNetworks gibi lider firmalar tarafından güvenilen ve ürünlerine entegre edilen bir ürün haline getirdi.

Şu an kaç şirkete çözüm sunuyorsunuz? Ağırlıklı olarak hangi sektörlerde faaliyet gösteriyorlar?

CHOMAR Antivirus olarak ülkemiz başta olmak üzere Güney Kore, Rusya, İsrail, Almanya, Ürdün, Kongo, Myanmar, Belçika, Arjantin, İran, Küba, Kırgızistan, Arnavutluk, Polonya, İrlanda, Peru, Katar, Bosna-Hersek, ABD gibi geniş bir müşteri kitlesi ile dünyanın 180 ülkesine siber güvenlik ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu ülkelerdeki müşterilerimiz hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteriyor. 14 dilde ürünlerimizi kullanıcılara sunuyoruz.

AR-GE çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?

KOSGEB Tekno-Yatırım desteğini alan Mersin’deki ilk firmayız ve bu destek ile kurduğumuz Siber Güvenlik Merkezi ile dünyadaki muadillerini aratmayacak bir alt yapıya sahip olarak AR-GE çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda öngördüğümüz büyümeler sonucunda siber güvenlik alanında ülkemizdeki sayılı fiziki yapılardan birini Mersin’de kurmayı planlıyoruz.

Yeni projeleriniz ve yatırımlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

AR-GE çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hali hazırda bireysel ve kurumsal ürünler olmak üzere siber güvenlik ihtiyacının olduğu her platformda bulunan ürünlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu sayede dünyada uzun yıllardır bu alanda bulunan yabancı menşeli ürünler yerine kullanıcılar yerli ürünleri tercih etme şansına sahip. Bu sayede ülkemizin bu alandaki ithalatının önüne geçmiş olacağız.

Bu hem milli gelire hem de ülke güvenliği adına büyük katkı sağlayacak. 2020 yılının ikinci yarısı ve 2021 yılında nesnelerin interneti ve bununla ilgili olan siber güvenlik ihtiyacının giderilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akıllı televizyonların korunması için geliştirdiğimiz CHOMAR Smart TV Security ürünümüz de ülkemizde rakibi olmayan ve dünyada çok sayılı firma tarafından üretilen ürünlerin başında geliyor.

Yurtdışına yönelik projelerinizden ve hedeflerinizden bahseder misiniz?

Şirketimizin kurulduğu günden bugüne globalleşme bizim için en öncelikli konulardan biri oldu ve bu kapsamda Dubai, Katar, Japonya, Tayland, Güney Kore ve KKTC’de uluslararası fuar, B2B ve konferanslara katılım sağlayarak yeni pazarlarda yer alma fırsatı bulduk. Katıldığımız bu uluslararası organizasyonlar ile her geçen gün dünyanın farklı coğrafyalarından ürünlerimizi kullanan kullanıcılarımız olduğunu görüyoruz ve hali hazırda 180 ülkeye ulaşmış durumdayız.

Pandemi sürecinde geliştirdiğiniz projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

COVID-19 salgını dönemi özellikle uzaktan çalışma ve eğitimi zorunlu kılarak vatandaşlarımızın internette çevrimiçi daha fazla zaman geçirmesine neden oldu. Yine bu dönem çevrimiçi alışverişte büyük bir artış yaşanıyor. Bu da kullanıcıların kimlik ve kredi kartı bilgilerine yönelik siber saldırıları da beraberinde getiriyor.

Uzun vadeye baktığımızda iş, eğitim ve alışveriş gibi alanlarda interneti eskisine oranla daha fazla kullanacağımız öngörülüyor. Bu da siber güvenliğin nedenli önemli olduğu ve artan bir ihtiyacın olacağını gösteriyor. CHOMAR Antivirus olarak yüzde 100 yerli teknoloji ile geliştirilen bireysel ve kurumsal ürünlerimiz ile ülkemizin ve vatandaşlarımızın siber güvenliğini korumaya devam ediyoruz.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA SÖZ SAHİBİ

“CHOMAR Antivirus, dünya çapında faaliyet gösteren “Anti-Malware Testing Standards Organization” Türkiye’den kabul edilen tek yazılım şirketi olarak da ülkemiz için bir başka ilki gerçekleştirdi. AMTSO, Anti- malware test metodolojilerinin kalite, uygunluk ve nesnelliğinde algılanan bir iyileştirme ihtiyacını gidermek için 2008 yılında kurulan uluslararası bir kar amacı gütmeyen kuruluş. CHOMAR Antivirus aynı zamanda Avrupa merkezli olup küresel çapta faaliyet gösteren “European Expert Group for IT-Security’ye yine Türkiye’den kabul edilen tek yazılım şirketi unvanına sahip.”