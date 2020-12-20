Ev geliştirme sektörünün önemli markalarından Koçtaş, dijital dönüşüme 2016’dan bugüne toplam yaklaşık 100 milyon TL yatırım yaptı. AR-GE’nin payının tüm yatırımlar içinde yüzde 50’ye ulaştığını söyleyen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, “Müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik projelerimiz var. Hepsinin merkezinde makine öğrenmesi ve yapay zeka temelli uygulamalar yer alıyor” diyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

[email protected]

Ev geliştirme sektörünün önemli markalarından Koçtaş, bugün 34 ilde 39 Koçtaş mağazası ve mahallelerde 88 Koçtaş Fix olmak üzere toplam 127 mağazasıyla hizmet veriyor. Koçtaş’ın dijital dönüşüm yolculuğu 2016 yılında başladı. Bu kapsamda 2016’dan bugüne toplam yaklaşık 100 milyon TL yatırım gerçekleştiren şirket, 2018 yılında Koçtaş AR-GE merkezini açtı.

Bugün şirketin tüm yatırımları içinde AR-GE’nin payı yaklaşık yüzde 50’ye ulaşıyor. Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, “Çevik yönetim, son yıllarda üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu ve gelişimimizdeki en önemli dinamo. Koçtaş’ın tüm AR-GE projeleri, çevik takımlar tarafından yürütülüyor” diyor.

2025 yılında toplam 600 mağaza ve 5 bin çalışana ulaşmayı hedefleyen Koçtaş’ın genel müdürü Devrim Kılıçoğlu, şirketin dijital dönüşüm yolculuğunu ve gelecek hedeflerini anlattı.

Şirketinizin dijital dönüşüm yolculuğunu ne zaman başladı?

2016 yılında ‘Dijital Dönüşüm’ sürecimize start verdik. 2018 yılında açtığımız Koçtaş AR-GE merkezimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetiminden geçerek Kasım 2018’de ‘Yerinde AR-GE’ lisansı aldı ve perakende sektörünün ilklerinden oldu. AR-GE merkezimizdeki iç kaynaklarımız ile teknoloji tabanlı birçok yenilikçi projeyi hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Dijital dönüşüm konusunda ne gibi adımlar attınız bugüne kadar?

Dijital dönüşüm kapsamında 2016’dan bugüne toplam yaklaşık 100 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. AR-GE yatırımlarımız tüm yatırımlarımız içinde yaklaşık yüzde 50’lik paya sahip. Çevik yönetim, son yıllarda üzerinde titizlikle durduğumuz bir konu ve gelişimimizdeki en önemli dinamo. Koçtaş’ın tüm AR-GE projeleri, çevik takımlar tarafından yürütülüyor.

Oluşturduğumuz çevik takımlarla pandemi döneminde dahi birçok farklı alanda çalışmalarımızı sekteye uğramadan hayata geçiriyoruz. Bu dönüşüm, hem şirkete hız kazandırıyor hem de arkadaşlarımızın gelişimine olumlu katkı sağlıyor.

Dijital dönüşüm verimliliğe nasıl yansıdı?

Sürdürülebilir verimlilik yaratan ve hızlı büyümeyi sağlayan yalın, teknoloji tabanlı iş süreçleri oluşturmak stratejimize ‘yalınlık-verimlilik’ çevik takımımız öncülük ediyor. Takımımızın çalışmaları sayesinde mağazalarımız

etiket ve afiş değişimi, check list gibi manuel süreçleri otomatize ederek, 38 bin 117 saatlik verimlilik elde ettik; böylece saha çalışanlarımızın rutin değişiklikler için ayıracağı vakti müşterilerimizle ilgilenerek geçirmelerini sağladık. Veri analiz süreçlerini etkin hale getirmek adına öngörüsel analitik ve self-service raporlama platformlarını sağlamak için gerekli altyapı projelerinden ‘analitik’ çevik takımımız sorumlu.

Takımımızın çalışmaları sayesinde müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak amacıyla yapılan ve rutin çaba gerektiren işlerin dijitalleşmesi sayesinde 72 iş günlük verimlilik elde ettik. Çağrı merkezinde kullandığımız çoklu kanal müşteri deneyimi platformumuz ‘C4C’ sayesinde müşterilerimizin sosyal medya, e-Posta, SMS, çağrı merkezi gibi farklı kanallar üzerinden ilettikleri tüm talep ve şikayetleri tek bir platformda görüntüleyebiliyoruz.

Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm konusunda atacağınız yeni adımlar nelerdir?

DACAMA (data capability maturity assessment-veri yetkinlik olgunluk değerlendirmesi) projemizle beraber analitik dönüşüm yolculuğunda önemli bir mesafe kat etmiş olduk. Özellikle ileri analitik anlamında şirkete değer katan modellerin devreye alınması için uygun altyapının hazırlanması, yetkinliklerin artırılması ve veri yönetişim modelinin olgunluk seviyesine getirilmesi en önemli hedefimiz.

Yaklaşık 11 farklı analitik modeli, iki yıl gibi bir sürede Koçtaş’a kazandırarak makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojileriyle değer ve fark yaratacak kazanımlar sağlayacağız. Bunun dışında müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik sürdürdüğümüz birçok insiyatif var. Hepsinin merkezinde makine öğrenmesi ve yapay zeka temelli uygulamalar yer alıyor.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı değiştiriyor. Dijital dönüşüme yönelik çalışmalarınız bu süreçte size nasıl bir katkı sağladı?

Nisan ayının başında her kademeden Koçtaş çalışanının geliştirdiği fikirler ile ‘Koçtaş 2.0’ adıyla büyük bir proje başlattık. Bu sayede, değişen müşteri beklentilerine karşılık tüm süreçlerimizi değerlendirip, birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdik.

Bu dönemde ‘Ara&Tıkla&Teslim Al’ uygulamamızı devreye almamız bize oldukça avantaj sağladı. Bu uygulama ile müşterilerimiz, telefonla veya dijital kanallarımızdan sipariş vererek, ürünün adresine teslim edilmesini veya bir Koçtaş mağazasına gönderilmesini tercih edebiliyor. Müşterilerimiz bu hizmet sayesinde kargo bedeli ödemeden ve mağazaya girmeden Ürün Teslim Noktası’ndan siparişlerini ertesi gün temin edebiliyor.

e-Ticarette nasıl bir ivme yakaladınız?

2020 yılı sonuna kadar yüzde 85 büyüme sağlayacağımızı öngörüyoruz. Türkiye’de e-Ticaretin sağlıklı büyümesi için kargo ve lojistik sektörünün de dijital yatırımlara önem vermesi gerektiğini düşünüyorum.

e-Fatura konusunda ne gibi değişiklikler yaptınız? Size ne gibi katkıları oldu?

Şirketimiz e-Fatura dönüşümünü 2014 yılında ilk gerçekleştiren şirketlerden birisi oldu. Dönüşümle birlikte mali ve operasyonel süreçlerimize etki eden köklü yenilikler ve dönüşümler yaşadık. Özellikle mali iş yapış süreçlerimiz tamamen değişti. Bu süreç Koçtaş’a birçok avantaj kattı.

Özellikle işletme maliyetlerimizin azaltılmasında büyük etkisi oldu. Kargo ve gönderi maliyetlerimizde katma değersiz zaman kayıpları önlendi. Yine faturaların kaybolma riski ortadan kalkarak mutabakat sorunlarının önüne geçildi ve ticari işlemlerde zaman kayıpları ile tahsilat ve ödeme süreçleri hızlandı. e-Faturalar dijital ortamda arşivlenerek istenildiğinde kolayca ulaşılır oldu.

Faturaların dijital muhasebeleştirilmesi ve mali süreçlerde entegrasyon süreçleri tamamlandı. Hatalı mali kayıt risklerinin ortadan kalkması yanında ciddi operasyonel maliyetlerde de avantaj sağladık. Ayrıca kağıt israfının da önüne geçtik.

“NAKLİYE MONTAJ PLATFORMU GELİŞTİRDİK”

YENİ PROJE

Müşteri memnuniyeti, hizmet cirosu ve kalitesini arttırmak amacıyla Nakliye Montaj Platformu ‘MoNa’ uygulamasını 2020 yılında hayata geçirdik. 2020 yılının temmuz ayı itibariyle 25 ilde uygulamaya aldığımız bu platform ile müşterilerimize satış sonrası keşif, kurulum ve servis hizmeti veriyoruz. Burada yaygınlaşacağız.

MANUEL İŞLEMLER AZALIYOR

Raporlamalardaki manuel işlemleri en aza indirgemek için hayata geçirdiğimiz RPA uygulaması ile konsinye faturalama sürecini devreye aldık. Toplam sekiz sürecin optimizasyonunu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz.