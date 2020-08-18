Pandemi sürecinde en çok konuşulan konuların başında gelen dijital dönüşümde yeterince mesafe kat edemediğimiz aşikar. Henüz dijital dönüşüm yolculuğunun başında olduğumuzu anlatan Index Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, günümüzde rekabetin ana kozunun teknoloji olduğunu söylüyor.

Sibel Atik

satik@ekonomist.com.tr

Teknoloji alanında 30 yılı geride bırakan Index Grup’un kurucusu Erol Bilecik, pandemi sürecinde dijital dönüşüm adımlarının hızlandığını fakat hala yolun başında olduğumuzu söylüyor.

Erol Bilecik, son 10 yıldır neredeyse dilimizden düşmeyen dijital dönüşüm konusunda yeterince mesafe kat edemediğimizi ise “Türkiye olarak geleceği hayal etme konusunda iyiyiz, hayata geçirme konusunda ise bir miktar yavaşız” sözleriyle özetliyor.

Önümüzdeki süreçte dijital ekonomi, dijital finans, dijital sağlık, hatta dijital diplomasi gibi kavramların daha sık kullanılacağını anlatan Erol Bilecik, teknoloji sektörünün evrilerek yeni sahalarda büyümeye hızla devam edeceğini de söylüyor.

Sektörün mobilite tarafında gelişmeye devam edeceğini ifade eden Erol Bilecik ile dijital dönüşüm yolculuğunu konuştuk…

YOLUN BAŞINDAYIZ *

Bugün, Covid-19 salgının etkisiyle birlikte dijitalleşmenin daha önce hiç olmadığı kadar öneminin anlaşıldığı ve hızlandığı bir dönemdeyiz. Pandemiyle birlikte büyük bir ivmeyle dijitalleşmiş bir iş ve sosyal yaşam kültürü bir anda yeni normalimiz oldu. Milyonlarca insan bu dönemde evden çalışma ile tanıştı.

Videokonferans uygulamaları daha önce olmadığı kadar hayatımıza girdi. Belki de ömrümüz boyunca göremeyeceğimiz ünlü müzeleri, evdeyken dolaşma fırsatı bulduk. Yine aynı şekilde haber takibi, film izleme, sosyal medya kullanımında da muazzam bir yoğunlaşma yaşandı.

Çocuklarımız okula değil, okul çocuklarımızın odalarına girdi. Temassız ödeme sistemlerinde inanılmaz bir artış yaşandı. Salgınla birlikte hepimiz mecburen hızla dijitalleştik. Kuşkusuz hayatımızın dijitalleşmesi koronavirüsle başlamadı ama son aylarda yaşanan sıçrama, muhtemelen dijitalleşmeyi en az birkaç yıl öne çekti.

Muhtemelen 2020 yılının en fazla kullanılan sözcüğü ‘dijitalleşme’ olmuştur. Ancak “Bir yerde, en çok ne konuşuluyorsa orada o yoktur” derler. Ülkemizdeki durum da biraz bunu destekler nitelikte. Son 10 yıldır sürekli dijital dönüşüm konuşmamıza rağmen bu konuda daha yolun çok başında olduğumuzu düşünüyorum.

YETERİNCE DİJİTALLEŞEMEDİK *

Türkiye özellikle son birkaç yılda; bankacılık ve sigorta, pazarlama, perakende ve hizmet sektörleri başta olmak üzere dijitalleşme yolunda önemli bir mesafe kat etti. Fakat hâlâ yeterince dijitalleştiğimizi söyleyebilmek maalesef güç.

Türkiye olarak geleceği hayal etme konusunda iyiyiz, hayata geçirme konusunda ise bir miktar yavaşız. Şunu da unutmamak gerekir; pandemi sürecinde de gördüğümüz üzere dijitalleşmeye yatırım yapmamanın maliyeti, yatırım yapma maliyetinden çok daha yüksek.

Şurası kesin; dijital ekonomi, dijital finans, dijital sağlık, hatta dijital diplomasi gibi kavramlar, önümüzdeki yıllarda giderek daha sık kullanılacak. Bu durum, önümüzdeki 10 yıl içinde, dijital dönüşümün şirketler arasındaki rekabetin esas belirleyicisi olacağını gösteriyor.

MOBİL BÜYÜME DEVAM EDECEK *

Bu hızlı dönüşüm, şüphesiz tüketici davranışlarını etkileyecek ve bütün sektörlerde köklü değişimler meydana gelecek. Sadece son 10 yıl gibi yakın bir geçmişe dahi baktığımızda bugün konuştuğumuz bulut teknolojileri, online ticaret, akıllı şehirler gibi konuların tohumlarını ancak görüyoruz.

Dolayısıyla teknoloji sektörü evrilerek yeni sahalarda büyümeye hızla devam edecek. Bugün içinde bulunduğumuz salgın ortamı da bize gösteriyor ki modern hayatta işimizi, eğitimimizi devam ettirmek ve günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için en büyük ihtiyacımız, mobil bir şekilde dünya ile bağlantı halinde olmak.

Dolayısıyla sektörümüzün mobilite tarafında gelişmeye devam edeceği aşikar. Diğer taraftan, her gün artan kapasitelerde ürettiğimiz datanın yönetimi fiziksel ortamdan bulut teknolojileri üzerine kaymaya devam ediyor. Sektörün bu alanda da hızlı büyümeye devam edeceğini düşünüyorum.

Akıllı ev, akıllı şehir kavramları, nesnelerin interneti ve sensör teknolojileri son birkaç yıldır gündemimizde. Bu alanların da önümüzdeki yıllarda sektörü büyüteceğine inanıyorum.

REKABETİN KOZU TEKNOLOJİ *

Salgın döneminde olduğu gibi salgın sonrasında da uzaktan çalışmaya yönelik teknolojilere yatırımların artacağını düşünüyorum. Çünkü birçok sektörde uzaktan çalışma artık salgın sonrasında da uygulanmaya devam edecek.

Buna bağlı olarak uzaktan çalışmaya destek olacak donanım, yazılım ve mobil uygulama geliştirme gibi alanlarda yeni iş fırsatları doğacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla; hızla dijitale evrilen dünyada, gerek kurumlar gerek ülkeler için rekabetin kozu artık teknolojidir.

SATIŞLARIMIZ YÜZDE 90 ARTTI *

Yaşadığımız salgının ticarete olan yansımaları göz önüne alındığında, 2020 senesi toplamına bugünden bir öngörü koymak çok sağlıklı olmayacaktır. Dünyayı etkisi altına alan salgının etkilerini biz de teknoloji sektöründe maalesef yaşamaktayız.

Dolayısıyla bugünden senenin kapanışını öngörmek biraz zor ve yanıltıcı olabilir. Bilişim teknolojileri pazarı için yıllar itibarıyla senenin toplamını belirleyen dönem, eylül ayı ile başlayan yılın son dört ayıdır diyebiliriz.

Hem kamu ve kurumsal bütçe kullanımlarının hem de perakende kampanyalarının yoğun olarak yapıldığı bu dönemi görmeden, yıl toplamıyla ilgili bir yorum yapmak erken olur.

Ancak şunu paylaşmak isterim; Index Grup olarak, 2020 yılı birinci çeyrek sonuçlarımızı haziran ayında açıkladık. Buna göre İndeks Bilgisayar olarak, 2019 yılı ilk çeyrek konsolide sonuçlarımıza göre satışlarımızı yüzde 90,3 oranında artırdığımızı, net kârımızı ise yüzde 42,6 oranında yükselttiğimizi söyleyebilirim.

“FIRSATLARA AÇIĞIZ, SATIN ALMA PLANLIYORUZ” *

“Her kriz dönemi, fırsatlarıyla beraber gelir. Index Grup olarak, ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirecek bir yapıya sahibiz. 2020 yılında da özellikle Covid-19 pandemisinin ardından çıkacak yeni normallere ve ortaya çıkabilecek fırsatlara hep hazır olacağız. Grubumuzun ana kodlarında olan hedef ve amaçlarımıza uygun olan şirketlerin satın alınması ve grubumuzun bir parçası haline getirilmesi 2020-21 yıllarında da ana planlarımızın içerisinde.”