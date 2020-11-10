QNBEYOND Hızlandırma Programı 2’nci döneminde 11 mezununu verdi. Girişimcilere program boyunca mentor havuzunun yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından iş ortaklıkları, hibe, ortak ofis alanı destekleri sunuluyor.

Biz de kapak haberimizde QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın 2’nci döneminde yatırım alan 11 girişimcinin büyüme hedeflerine yer verdik.

Burcu Tuvay

e-Dönüşüm’ün Ekim 2020 sayısından

QNBEYOND Hızlandırma Programı 2’nci dönemi 24 Eylül’de YouTube üzerinden online olarak düzenlenen ‘Demo Day’ etkinliği ile son buldu. Mart 2020’de başlayan ve yedi ay süren programa katılan 11 girişimin yatırımcılar ve potansiyel iş ortaklarıyla buluştuğu Demo Day’de dikkat çekici iş birlikleri ve büyüme oranları paylaşıldı.

Demo Day’de girişimlerin; ciro ve müşteri sayısındaki büyüme oranları, yayına giren ürünleri, yaptıkları ilk satışlar, alınan lisans ve gidilen iş ortaklıkları gibi konular dikkat çekti. Girişimcilere mentor havuzunun yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından iş ortakları, hibe, ortak ofis alanı destekleri sunuluyor.

Altı ay süren QNBEYOND Hızlandırma Programı’na katılan her girişim, programın hemen başında c-level bir yöneticiyle eşleşiyor ve mentorluk ilişkisine başlıyor. Altı ay süren program boyunca girişimciyle QNBEYOND ekibi dışında yönetici mentoru da her hafta düzenli olarak görüşüyor.

Hızlandırma programının sonunda düzenlenen Demo Day etkinliğinde ise girişimler Türkiye’deki yatırımcı ve olası iş ortaklarının karşısına çıkıyor, ayrıca başarılı bulunanlar QNBEYOND Ventures’dan yatırım alıyor.

Biz de kapak haberimizde QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın 2’nci döneminde yatırım alan 11 girişimcinin büyüme hedeflerine yer verdik.

MASRAFSIZ DİJİTAL CÜZDAN *

Masrafsız dijital cüzdan Varco, avantajlı kurlardan döviz değişimi, yurtiçi ve yurtdışı komisyonsuz para transferi ve yurtdışında Varco Visa ön ödemeli kartlarıyla gizli ücretsiz harcama gibi inovatif çözümler sunan bir finansal uygulama.

Varco Kurucu Ortağı Elif Gültekin, “Pandeminin etkisiyle beraber nakit kullanımın azalması ve temassız ödeme yöntemlerine geçiş yapılması ile Varco her profilin günlük finansal ihtiyaçlarına çözüm olacak. Sayısal anlamda ise hedefimiz ilk yılı 200 bin kullanıcı ile kapatmak.

QNB Finansbank ile kullanıcılarımıza döviz değişimi işlemlerinde yurtiçinde en avantajlı kurlar sunmak adına anlaşmamızı tamamlamak üzereyiz ve entegrasyon süreçlerimizi ilerletiyoruz” diye konuşuyor.

YAPAY ZEKALI ROBO DANIŞMAN

Akıllı Param, bankalar, emeklilik şirketleri, portföy yönetimi şirketleri ve aracı kurumlar için yapay zeka teknolojileri kullanarak Robo Danışman ve yatırım tavsiyeleri çözümleri sunuyor.

Ülkemizin yapay zekaya sahip ilk Robo Danışmanı Akıllı Param’ı geliştirdiklerini söyleyen Akıllı Param Kurucu ve CEO’su Onur Yurtsever, milyonlarca müşteriye herhangi bir komisyon, masraf ve alt limit olmadan dijital yatırım danışmanlığı hizmeti sunduklarını belirtiyor.

Yurtsever, “QNB Finansinvest için ülkemizin yapay zekaya sahip ilk Hisse Senetleri Robo Danışmanı Akıllı Param Borsayı geliştirdik. QNB Finansportföy ile birlikte yapay zeka tarafından yönetilen ilk yatırım fonu Akıllı Param Fonu’nun kuruluş işlemlerine başladık. Fonu QNB Finansbank üzerinden tüm Türkiye’ye sunacağız” diyor.

ÇOK KANALLI TİCARET YÖNETİMİ *

İkas, KOBİ’ler için çok kanallı bir ticaret yönetim platformu. Perakendeci KOBİ’lerin hem internet üzerinden yaptığı satışları, hem de fiziksel mağazalarında yaptığı satışları tek bir noktadan bulut tabanlı olarak yönetmelerine imkan sağlıyor.

Şu anda yeni entegrasyonlar ve iş birlikleri ile 3 bine yakın müşterisi bulunuyor. QNBEYOND programı sayesinde çok ciddi mentorluklar aldıklarını ve bu mentor ağı sayesinde yeni iş birlikleri için ilk adımlarını attıklarını söyleyen ikas Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Namoğlu, “Üstelik QNBEYOND programı bünyesindeyken ilk yatırımımızı QNB Finansbank’tan aldık. QNB Finansbank ile olan ortaklığımızın dışında Dijital Köprü programı kapsamında KOBİ’ler İkas ürünlerini de işletmelerinde kullanabilecek” diyor.

İŞ GÜCÜ PERFORMANS TAKİBİ *

Piple yeni geliştirdiği ürünü Werk ile işletmelerin masa başı iş gücünün performans takibini, verimliliğini takip etmesini; iş güçlerinin birlikte çalışmasını, görev yönetimini ve iletişimini sağlıyor. Piple Kurucu Ortağı Emin Görgün, “İlk etapta Piple ve Werk’te çok sayıda çalışanı olan kurumsal müşterileri hedefliyoruz.

Burada yakaladığımız hacimle birlikte yurtdışı pazarlarda rekabet edeceğiz. QNBEYOND programı ile hem know-how’a erişmek hem de birlikte çalışmak hissi bize çok yardımcı oldu.

Başta program boyunca mentorumuz olan QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan olmak üzere, QNB Finansbank yönetimine ve QNBEYOND ekibine çok teşekkürler” diyor.

İTHALAT VE İHRACATA ARACILIK EDİYOR *

Navlungo; ithalat ve ihracat yapan firmalara, lojistik servislerini kolayca bulma, yönetme ve satın alma imkanı sunan bir teknoloji platformu. Navlun-go’da bin 500’ün üzerinde şirkete 15 binden fazla lojistik teklifi iletildi ve 63 farklı ülkeye ihracat yapılmasına aracılık edildi.

Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, “QNBEYOND Hızlandırma Programı’yla beraber son altı ayda dokuz kat büyüdük. Bizimle oldukça yakından ilgilenen yönetici mentorumuz, QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım’a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Türkiye pazarında her geçen gün müşteri kitlemizi genişletiyoruz. Amacımız Türkiye pazarıyla beraber fırsat gördüğümüz bazı ülkelerde de Navlungo olarak faaliyete başlamak” şeklinde konuşuyor.

SİBER GÜVENLİK ÇÖZÜMÜ SUNUYOR *

Lagom, kurumların dağınık veri kaynaklarından bir araya getirdiği verisiyle, siber güvenlik çözümleri ve bilgi yönetimi sağlayan bir yapay zeka platformu. Yapısal olan ve olmayan verileri kurumlar için bir araya getirerek bunların üzerinde bütünleşik makine öğrenmesi kurallarını çalıştırıyor.

Lagom Kurucusu Furkan Kamacı, “QNBEYOND’un bir parçası olduktan sonra özellikle aldığımız mentorluklar sayesinde satış süreçlerimizi iyileştirdik ve düzenli hale getirdik. QNBEYOND Hızlandırma Programı’na başladıktan sonra üç tane müşterimiz oldu. Türkiye pazarında daha da yaygınlaşıp sonrasında yurtdışı pazarlara açılmayı planlıyoruz” diyor.

HİSSE SENETLERİNE KOMİSYONSUZ YATIRIM *

Midas, Türk ve Amerikan hisse senetlerine komisyonsuz yatırım yapılabilecek bir mobil uygulama. Midas, sermaye piyasalarının daha erişilebilir ve demokratik olmasını hedefliyor. Hızlandırma programı içerisinde SPK lisans aldıklarını ve ekibi büyüttüklerini ifade eden Midas Kurucu Ortağı Egem Eraslan, “Midas’ın orta vadede hedefi sunduğu yatırım ürünlerini genişletmek ve sermaye piyasalarına olan erişimi artırmak.

Piyasaya hisse senedi ürünleri ile çıkacak olan Midas, henüz ilk yılında opsiyon ve EFT ürünlerini de bünyesine katmayı planlıyor. Midas’ın Türkiye’nin aktif yatırımcı sayısına göre en büyük aracı kurum olmasını hedefliyoruz” diyor.

DİJİTAL LOJİSTİK PLATFORMU *

Kamion, şirketlerin komple taşımacılık ihtiyaçlarını tek bir panelden yönetmelerini sağlayan bir dijital lojistik platformu. Uygun ve güvenilir araç tedariğini zamanında yapmanın yanı sıra, teknoloji altyapısı sayesinde süreç yönetimlerinde de yardımcı oluyor.

Kamion Kurucu Ortağı ve CEO’su Berkay Adlim, Türkiye’nin 10 büyük sanayi şehrine yakın olan ve o şehirlere yük çıkışları yüksek olan beş kentinde ürünlerini ve süreçlerini verimli çalışır hale getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

QNBEYOND’un Kamion’a ihtiyacı olan her konuda pek çok yeni kapı açtığını söyleyen Adlim, “QNBEYOND ekibi sayesinde Kamion olarak biz, bir kere daha Türkiye ekosisteminde çok sayıda yetenekli paydaş ve çok büyük fırsatlar olduğuna dair inancımızı tazelemiş olduk” diye konuşuyor.

YAPAY ZEKAYLA MESAJLAŞMA *

MindBehind şirketlerin müşterileri ile iletişimlerinde WhatsApp gibi mesajlaşma çözümlerini kullanabilmeleri için ürünler ve servisler sunuyor. Müşterilerin şirketlere mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşmasını sağlarken, şirketlerin bu kanallardan gelen müşteri sorularını yapay zeka ile beraber otomatize etmesini sağlıyor.

MindBehind Kurucu Ortağı Anıl Kiper, “QNBEYOND ekibi ile haftalık toplantılar yaparak gelişimimizi onlarla beraber sürekli takip ettik. Bu bizim düzenli ve hızlı büyümemizde önemli derecede rol oynadı. İlk ayımızda QNB eFinans ile çalışmaya başladık.

Mevcutta büyük ölçekli işletmelerle büyümemizi devam ettirirken, 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren hızlı bir büyüme bekliyoruz” diye konuşuyor.

VERİMLİ YÖNETİM SAĞLIYOR *

Workiom şirketlerin verilerini ve iş takibi süreçlerini otomasyon ve iş birliği özellikleri ile verimli şekilde yönetmelerini sağlayan bir No-Code platformu. QNBEYOND’un bu süreçte ürün geliştirme, finans, büyüme gibi konularda mentörler ile görüşmelerini sağladığını ifade eden Workiom Kurucusu Omer Rabbat, “Program süresince yönetici mentörümüz olan Derya, yatırım sürecimizde ve ürün geliştirme kararlarımızda bize çok yardımcı oldu.

Kısa vadeli hedefimiz 2020 yılı sonuna kadar aylık ciromuzu iki katına çıkarmak ve 150 müşteriye ulaşmak. 2021 yılı sonuna kadar ise aylık 50 bin dolar ciroya ulaşmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 5 sene içerisinde No-Code iş uygulamaları pazarının MENA bölgesindeki öncüsü ve lideri olma hedefimiz var” diyor.

İNŞAAT PROJELERİ VERİ BANKASI *

Yapıradar.com, müteahhitler ve tedarikçiler arasındaki ticareti kolaylaştıran yeni nesil, inşaat projeleri veri ve bilgi bankası. Tedarikçiler için çok daha geniş pazarlarda, farklı müteahhitler ile iletişimini kolaylaştıran ve satış hacimlerini arttıran teknolojik bir çözüm ortağı.

Müteahhitler için ise teklif süreçlerini kolaylaştırıyor, yeni alternatifler sunuyor ve hızlı bir şekilde satın alma süreçlerinin tamamlanmasını sağlıyor.

Yapıradar.com Ortağı ve CEO’su Devrim Ünal Saygın, “Yapıradar.com, geçen yılın aynı dönemlerine göre cirosunu yüzde 372, müşteri sayısını ise yüzde 435 artırmayı başardı. 2021 yılında da bu güçlü büyümeye paralel sonuçlar bekliyoruz ve halka açılmayı hedefliyoruz” diyor.

QNBEYOND GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DERYA DÜNER

“KATMA DEĞERLİ İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATMAYI HEDEFLİYORUZ”

“QNBEYOND Ventures tarafında hem Türkiye’de hem de globalde yapacağımız yatırımlarda ilk olarak ekibin yetkinliğine bakıyoruz. Bunun yanında ana odağında bankanın stratejik hedefleri ile örtüşen ve finansal servislerin geleceğini şekillendirebilecek girişimlere yöneleceğimizi söyleyebilirim.

Diğer yandan fintech, SaaS, siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri, perakende teknolojileri, yasal düzenleme teknolojileri, pazar yerleri, sigorta teknolojileri, tarım teknolojileri ve gayrimenkul teknolojileri gibi finansal hizmetler etrafında konumlanan dikeylere odaklanıyoruz.

Üçüncü dönemimiz için başvuruları ikinci dönemimizin sonunda düzenlediğimiz Online Demo Day ile beraber açtık. Beraber büyüme hikayelerinin altına imza atabileceğimiz girişimcilerin başvurularını heyecanla bekliyoruz, başvurular Aralık ayına kadar açık kalacak.

QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın en önemli ayırt edici özelliklerinden birisi, bankamızla girişimlerin hayata geçirdikleri iş birlikleri ve beraber çalışma kültürü diyebilirim. 2020 yılı içinde girişimlerle iş yapış şekillerimize yatırım yapmayı da ekledik ve QNBEYOND Ventures’ı hayatı geçirdik. Önümüzdeki döneme baktığımda öncelikli hedefimiz yine birbirinden farklı dikeylerde ve şekillerde, girişimlerle katma değerli iş birliklerine imza atmak.”